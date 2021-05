Chelsea in pressing su Lewandowski: a Londra anche la bella Anna- FOTO

Robert Lewandowski inseguito dal Chelsea di Tuchel: andrà a Londra con sua moglie Anna? Chi è la bellissima campionessa polacca.

Solo pochi giorni fa Robert Lewandowski ha eguagliato il record di reti di Gerd Muller al Bayern Monaco, celebrando di fatto il titolo di capocannoniere di Bundesliga e il campionato vinto con la squadra. Successi su successi per l’attaccante polacco, artefice di una stagione memorabile dal punto di vista individuale che senza ombra di dubbio culminerà con la vittoria della Scarpa d’Oro.

Secondo i media tedeschia, il centravanti è finito nella lista dei desideri del Chelsea di Tuchel, pronto a tutto per migliorare la rosa ed essere competitivi fin dall’inizio in Premier League. Dunque, Lewandowski potrebbe raggiungere la capitale inglese, accompagnato dalla sua splendida moglie: Anna Stachurska.

Leggi anche >>> Atalanta Juve, Annalisa fa impazzire il web – VIDEO e commenti



La famiglia Lewandowski verso il Chelsea: Anna conquisterà tutti

Proprio come Robert Lewandowski, Anna Stachurska è una sportiva e di grande rilievo. Infatti, è stata campionessa ai Mondiali di Karate nel 2009 e durante la sua carriera ha vinto svariati titoli a livello europeo e nazionali, nel campionato polacco. Inoltre, la bella Anna è anche diplomata all’Accademia di Educazione Fisica di Varsavia e nel frattempo è diventata nutrizionista. Insomma, concilia sport e salute e condivide consigli nel suo progetto social Foods by Ann.

Un eventuale trasferimento a Londra sponda Chelsea stravolgerà la vita della famiglia Lewandowski, ma è certo che Anna si saprà adattare ad un nuovo ambiente e in una nuova grande città. La campionessa polacca, proprio come il suo compagno, non smette mai di allenarsi ed è sempre in movimento per mantenere la sua linea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@annalewandowskahpba)

Ma oltre ad essere atletica e scattante, sui social mostra anche i suoi lati più belli e si presta a shooting sensazionali. Anna Lewandowska conquisterà facilmente i cuori dei tifosi del Chelsea – se l’operazione dovesse andare in porto – così come fatto con i supporter del Bayern Monaco.