Sarri e i problemi con Correa e Luis Alberto: scambi in vista?

Alla presentazione ufficiale con la Lazio, Maurizio Sarri ha parlato del rischio cessione per Correa e Luis Alberto: e ci sarebbe già lo scambio con un top club.

Primo giorno per Maurizio Sarri alla Lazio. Il tecnico ex Juve ha svelato gli obiettivi nella sua nuova esperienza, fortemente voluta da Tare e Lotito. Fra le analisi sul lavoro da svolgere e le sensazioni per l’avventura nella capitale, Sarri ha parlato di mercato, e in particolare di Luis Alberto e Correa. Sono i due casi più spinosi. Per la qualità dei calciatori e per il legame fra l’argentino e lo spagnolo con la piazza.

Le notizie non sono infatti buone per i sostenitori biancocelesti, e arrivano proprio dalle ammissioni dell’allenatore. “Luis Alberto? non ha risposto ad una convocazione, è evidente che ci sia un problema gestionale per la società. Attendo che arrivi per ascoltare le motivazioni. Se convince me e il gruppo il problema svanisce”. Su Correa invece il problema è maggiore. “Potrebbe fare da attaccante di sinistra, ma servono gli stimoli giusti. Ha manifestato l’intenzione di cambiare aria, ma se dovesse ricredersi ne sarei molto felice”. Dall’ambiente biancoceleste però filtrano indiscrezioni su due addii eccellenti e più che possibili. In mezzo c’è la volontà di Lotito, che dirige una bottega cara, ma intanto crescono i rumors su scambi possibili.

Luis Alberto e Correa in partenza: in piedi lo scambio con la Juventus

Due big pronti a cambiare aria. Con effetti sugli altri club che sarebbero pronti a cercare la chiave giusta per discutere con Lotito. Per la Juve, da sempre sulle tracce di Milinkovic-Savic, non è mai stato semplice. I bianconeri però avrebbero in mano una carta da giocare con Sarri, che potrebbe chiedere a Tare di lavorare per aver Federico Bernardeschi. L’esterno potrebbe scegliere di cambiare aria, ma attende le valutazioni di Allegri.

Il tecnico bianconero potrebbe considerare l’opportunità di inserirlo in una trattativa per avere Luis Alberto, che nel suo modulo sarebbe perfetto. In più occasioni il livornese ha impiegato Dybala in un ruolo da collante fra la mediana e l’attacco, con compiti quasi più da centrocampista che da seconda punta. Luis Alberto sarebbe l’ideale per ricoprirlo, mentre Correa è un calciatore che è sempre piaciuto ad Allegri. Potrebbe essere uno scambio caldo, ma di mezzo c’è Lotito. Il valore dello spagnolo è infatti fra i 40 e i 50 milioni di euro, e anche Correa non andrà via per cifre basse. La Juve riflette, ma l’ipotesi dello scambio fra Bernardeschi e uno dei due “problemi” di Sarri resta in piedi.