Italia-Argentina al Maradona di Napoli, la proposta divide i tifosi – Foto

Italia-Argentina al Maradona di Napoli: la proposta per sostituire la Confederation Cup divide i tifosi.

Italia e Argentina sono diventati campioni continentali nelle stesse 24 ore. La Nazionale Azzurra ha battuto ai calci di rigore l’Inghilterra, mentre l’Albiceleste a trionfato contro il Brasile in Copa America per 1-0.

Entrambi i vincitori hanno un fattore comune: hanno conquistato il trofeo a casa dei propri avversari. Mentre la Selezione verdeoro è stata padrona di casa del torneo sudamericano un po’ per caso e improvvisamente a pochi giorni dall’inizio della competizione, Euro 2020 è stato organizzato in tutta Europa con semifinali e finale a Wembley. Ma non è bastata la spinta dei tifosi inglesi per riportare il “football at home”.

E da Buenos Aires arriva una grande proposta. Visto che la FIFA ha abolito la Confederation Cup prima dei Mondiali in Qatar, qualcuno pensa che si potrebbe riprodurre la partita tra i Campioni d’Europa e del Sud America, come ai vecchi tempi.

Italia-Argentina a Napoli: “Una coppa per far vincere qualcosa a Messi”

Supercoppa delle Nazioni a gara secca. Gli attuali vincitori della Copa America contro quelli di Euro 2020. E quale sede scegliere per questa meravigliosa partita? Ovviamente Italia-Argentina si deve giocare allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E così è nata la proposta da VarskySports per omaggiare e ricordare il Pibe de Oro, per sostituire la Confederation Cup abolita e per riprendere la vecchia Coppa Artemio Franchi.

Hola @CONMEBOL, hola @UEFAcom_es, hola @afa, hola @vivoazzurro. Argentina – Italia antes de fin de año. Supercopa de Naciones a partido único. Sede: el Estadio Diego Maradona en @sscnapoliES. Se hace? — VarskySports (@VarskySports) July 11, 2021

Ma non tutti gli utenti hanno accolto con piacere questa proposta. “E’ solo per far vincere un trofeo a Messi”, scrive qualcuno. “Asia, Africa e Australia non esistono”, commenta qualcun altro. Tra i tweet più critici, uno si scaglia contro la Nazionale argentina: “Non hanno vinto nulla per 28 anni, ora si credono la storia del calcio”.