Italia Campione d’Europa: Azzurri a Roma, il programma della festa

Gli Azzurri sono atterrati a Fiumicino e avranno una giornata ricca di impegni: il programma della festa dell’Italia e le visite istituzionali.

L’Italia Campione d’Europa è già tornata a casa. It’s coming Rome. Alla fine i calciatori Azzurri hanno portato a casa la coppa, a differenza degli inglesi. Al termine dei festeggiamenti in campo e negli spogliatoi, la squadra ha continuato a cantare e celebrare la vittoria sul pullman diretto verso l’aeroporto.

Infatti, la Nazionale fresca vincitrice di Euro 2020 è già tornata in Italia, atterrata a Fiumicino all’alba. Nonostante la stanchezza per il viaggio, per questi lunghi 50 giorni lontani dalle famiglie, la festa è proseguita con l’accoglienza dei tifosi Azzurri che hanno aspettato il rientro dei propri eroi.

I calciatori resteranno assieme un’altra manciata di ore. L’esperienza più bella della loro carriera sta per giungere a capolinea, ma prima dovranno rispettare alcuni impegni istituzionali.

Leggi anche >>> Vialli e le nuove “Notti Magiche”: la malattia, il rito e il sogno con Mancini



L’Italia da Mattarella e Draghi: il programma degli Azzurri

I calciatori campioni d’Europa mangeranno a pranzo insieme, prima di essere accolti dal Presidente della Repubblica al Quirinale. Infatti, il programma della festa dell’Italia comincerà questo pomeriggio con la visita al Capo dello Stato Sergio Mattarella alle ore 17:30. Assieme alla Nazionale, ci sarà anche Matteo Berrettini, il vice-campione di Wimbledon che ieri ha perso la finale contro Djokovic e si è recato immediatamente a Wembley per la gara tra Italia e Inghilterra. Il tennista sarà accolto trionfante da Mattarella per meriti sportivi e per aver portato con orgoglio e onore il tricolore nel più famoso torneo di tennis.

Successivamente, la festa degli Azzurri proseguirà con la visita a Mario Draghi, Presidente del Consiglio, in programma alle ore 19:30. Ancora non è noto cosa facciano i ragazzi dopo questi incontri istituzionali. L’Italia vorrà continuare a festeggiare con i tifosi, che hanno mostrato tutto il loro amore per questo gruppo. Tuttavia, bisognerà evitare assembramenti. Possibile che la Nazionale giri per Roma con il pullman scoperto per alzare la coppa al cielo: football is coming Rome