Clamoroso, gli inglesi chiedono di rigiocare la finale: il motivo

I tifosi inglesi hanno lanciato ufficialmente una petizione per rigiocare la finale di Euro 2020: la motivazione.

Si sono fatti riconoscere per mancanza di fairplay e sportività, ma i tifosi inglesi vogliono andare oltre. Sembra incredibile, ma è la realtà: hanno lanciato una petizione per poter rigiocare il match valido per la finale di Euro 2020. Il motivo? Facile da dire, ma difficile da poter prendere sul serio.

Basti pensare che da ieri sera in Inghilterra l’immagine simbolo della gara terminata 4-3 ai calci di rigore per gli Azzurri è la strattonata con cui Chiellini ha fermato Saka, partito per un contropiede micidiale. Una ‘furbata’ da parte di Giorgio, che nell’occasione ha preferito prendersi un giallo piuttosto che lasciar andare l’attaccante dell’Arsenal verso la porta.

Un’azione di gioco che non può bastare per far chiedere la ripetizione della partita, ma che per i tifosi inglesi non è altro che uno degli episodi più clamorosi di una gara con più ombre che luci. E non da parte della propria squadra… ma degli arbitri!

Gli inglesi lanciano una petizione: vogliono rigiocare la finale

Se quella di Chiellini è stata un’immagine emblematica, ma tutto sommato non gravissima, a far scatenare l’ira degli inglesi sarebbe tutta la gestione della gara. Per molti tifosi d’Oltremanica la vittoria dell’Italia sarebbe stata scorretta e sleale.

Tutta colpa di un arbitro che avrebbe concesso ai nostri giocatori di utilizzare tattiche non pulite per avere vantaggio senza nemmeno sventolare cartellini. In particolar modo, sarebbe gravissimo per la petizione l’intervento di Jorginho su Grealish, che avrebbe dovuto essere punito con un cartellino rosso (e su questo si potrebbe discutere).

Secondo gli autori della petizione, è inammissibile che l’Italia abbia solo con cartellini gialli, nonostante abbia trascinato i giocatori inglesi come fossero schiavi. Spinte, tiri e calci avrebbero permesso all’Italia di vincere, grazie a un arbitro decisamente di parte. Attaccano i tifosi: “L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo gioco e la rivincita dovrebbe avvenire con un arbitro non di parte. Così non è stato giusto“.

Al momento sono state raccolte 13mila firme,e si potrebbe arrivare a breve oltre le 15mila. Ma questo difficilmente porterà a una ripetizione, non essendoci alcun errore tecnico da segnalare. Non resta ai tifosi inglesi che mettersi l’anima in pace e prepararsi per una rivincità nel 2022. Non manca poi così tanto…