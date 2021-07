Coppa America ed Europei: quale club ha più campioni in rosa?

Qual è la squadra che ha più campioni in rosa dopo le vittorie di Argentina e Italia in Coppa America ed Europei? C’è anche un’italiana in vetta.

Con le vittorie clamorose dell’Argentina in Coppa America e dell’Italia agli Europei si sono chiuse le due principali manifestazioni continentali di questo 2021. Due trionfi differenti e a loro modo storici, che hanno visto tantissimi calciatori anche della nostra Serie A sorridere e alzare i trofei. Ma qual è la squadra di club che ha in rosa il maggior numero di campioni?

Il discorso è complicato. Bisogna infatti chiarire i parametri: va considerata la squadra di club con cui il calciatore si è guadagnato la convocazione o quella in cui andrà a giocare dalla prossima stagione? Nel primo caso, infatti, in testa ci sono due squadre, una francese e una italiana. Nel secondo caso, che è però in via di definizione visto che il mercato è appena iniziato, in testa volerebbe la Fiorentina insieme all’Atalanta e ad altri club esteri.

Più oggettivo attenersi dunque al primo parametro, quello relativo alle squadre di provenienza. In questa graduatoria particolare troviamo al secondo posto con tre calciatori ciascuna diverse squadre italiane: Atalanta (Pessina, Toloi, Romero), Napoli (Meret, Di Lorenzo, Insigne), Lazio (Acerbi, Immobile, Correa), Inter (Bastoni, Barella, Lautaro), Sassuolo (Locatelli, Berardi, Raspadori), Fiorentina (Castrovilli, Pezzella, Quarta), Udinese (Musso, Molina, De Paul). E in testa?

Squadre con più campioni di Coppa America ed Europei

Sono due i club che si prendono la testa di questa speciale graduatoria. Il Paris Saint Germain, che ha prestato alle Nazionali vincitrici Florenzi (di proprietà però della Roma), Verratti, Paredes e soprattutto Angel Di Maria, match winner della finale del Macarana.

L’altra squadra in testa a parimerito con il PSG è invece la Juventus, da anni il serbatoio principale per la nostra Nazionale. I bianconeri hanno infatti prestato i propri giocatori solo all’Italia, non essendoci stato alcun argentino convocato. I quattro bianconeri in questione sono ovviamente Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi. Dei quattro, però, Chiellini ha chiuso gli Europei da svincolato. Il suo futuro sembrerebbe essere ancora in bianconero, ma la situazione va monitorata.

Insomma, le grandi squadre europee si confermano come i serbatoi più importanti per le Nazionali, anche se si nota una crescita di alcune realtà fino a pochi anni fa minori come Atalanta, Sassuolo e Udinese.