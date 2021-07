Cristina Buccino in Sardegna, bikini da urlo sorprende i fan – FOTO

Cristina Buccino sorprende i suoi follower con uno scatto da urlo: la modella è in vacanza in Sardegna e tra i like spunta anche un noto calciatore.

La stupenda top model calabrese ruba ancora la scena sui social. Cristina Buccino ha lasciato da tempo il mondo della televisione dopo esser stata professoressa all’Eredità e dopo esser diventata naufraga dell’Isola dei Famosi. Circa un paio d’anni fa, l’ex velina e showgirl ha spiegato di non trovare più stimolante la tv italiana e di voler rifiutare qualsiasi tipo di proposta dai reality show. Insomma, avrebbe voluto dedicarsi esclusivamente ai social network e così è stato.

Dopo qualche flirt con calciatori importanti, del calibro anche di Cristiano Ronaldo, la bella modella di Castrovillari ha deciso di puntare su Instagram e aumentare la propria notorietà, lavorando esclusivamente con i suoi account social. I suoi shooting sono davvero mozzafiato e anche oggi ha condiviso un post che non è sfuggito agli occhi di un famoso attaccante della Serie A.

Cristina Buccino conquista like: anche un bomber di Serie A resta folgorato – Foto

Nell’ultima immagine condivisa su Instagram, la top model ha postato uno scatto a bordo piscina di un resort in Sardegna. Cristina Buccino si gode il relax, ma allo stesso tempo sfoggia i costumi mozzafiato che esaltano il suo fisico eccezionale. La donna classe 1985 fa invidia a tutti per il suo fascino ed è riuscita a strappare migliaia di like e commenti a pochi minuti dalla condivisione.

Tra gli utenti che hanno apprezzato la bellezza genuina della modella mediterranea c’è anche Fabio Quagliarella, l’attaccante della Sampdoria.