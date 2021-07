Chi è Veronica Ciardi, moglie di Bernardeschi e volto noto della tv

Tutto sulla futura moglie di Federico Bernardeschi: oggi il matrimonio con Veronica Ciardi, chi è l’ex concorrente del GF.

La festa non è finita. Non per Federico Bernardeschi che quest’oggi sarà protagonista del suo matrimonio con Veronica Ciardi. Il calciatore della Juventus ha organizzato l’evento a ridosso della finale degli Europei, senza immaginare di passare da Wembley al Duomo di Carrara in appena 48. Insomma due luoghi sacri, ideali per festeggiare i momenti più belli della propria vita.

Ma quest’oggi, gli Europei passano in secondo piano. Oggi 13 luglio Bernardeschi si sposa con Ciardi, ex concorrente del GF. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Leggi anche >>> Chi è Andrea Mancini, il figlio di Roberto con un passato da calciatore

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, chi è la moglie del calciatore

Veronica Ciardi è nota al mondo dello spettacolo. Si tratta infatti di una ex gieffina del 2010. Veronica è nata a Roma ed è circa otto anni più grande di Federico. Ha partecipato al Grande Fratello 10, tra il 2009 ed il 2010 e in quell’edizione fu anche autrice di un bacio che fece molto scalpore all’epoca.

Infatti, la soubrette romana fu ripresa dalle telecamere della Casa durante lo scambio di un bacio appassionato con Sarah Nile, anch’ella concorrente del GF e amica di Veronica.

Federico e Veronica si sono fidanzati nel 2016 dopo un lungo corteggiamento, come dichiarato dallo stesso Campione d’Europa 2021. Tuttavia, il rapporto si è rotto improvvisamente per alcuni mesi nel 2017. Ma i due hanno tentato nuovamente di riconciliarsi e nel 2019 hanno avuto una splendida bambina.

Oggi 13 luglio 2021, è il grande giorno: Bernardeschi e Ciardi si sposano a Carrara, la città dell’attaccante della Juventus.