Cristina Buccino, scollatura vertiginosa: il top conquista i fan – Foto

Cristina Buccino incanta i suoi fan con scatti da togliere il fiato: il top della modella è cortissimo è conquista i follower.

L’indossatrice calabrese stupisce i follower con alcuni scatti davvero mozzafiato. La bella modella di Castrovillari oramai si fa vedere solo sui social network, piattaforme che hanno prevalso sulla tv. Infatti, Cristina Buccino ha abbandonato il piccolo schermo per dedicarsi interamente alla cura dei profili e alla nuova vita da influencer. I risultati sono pazzeschi. Raggiunge sempre grandissimi numeri con i suoi post, anche per via della notorietà e delle foto artistiche che di tanto in tanto pubblica.

Nei giorni scorsi ha pubblicato scatti al mare, anticipando di gran lunga l’estate. Quest’oggi, invece, ha condiviso uno shooting con un abito che ha mandato in tilt i suoi seguaci.

Cristina Buccino, incanta i suoi follower – Foto

Stupenda come poche, l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi si è messa in mostra con un top davvero molto corto che ha esaltato il suo décolleté. Cristina Buccino ha condiviso i post degli scatti mettendo in risalto tutta la sua bellezza e le sue forme.

In poche ore la meravigliosa top model mediterranea ha conquistato cuori e tanti apprezzamenti da parte dei suoi follower. Il viso dolce di Cristina fa breccia nei cuori dei seguaci, che non hanno resistito di fronte a tali immagini. “La stagione è arrivata” scrive sui social l’influencer. E i fan non possono che essere d’accordo.