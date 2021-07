Euro 2020: tra i leader nelle statistiche principali ci sono due Azzurri

Quali sono stati i giocatori leader di Euro 2020 nelle principali statistiche? Sono due gli Azzurri presenti, ma non mancano le sorprese.

Euro 2020 è stato l’Europeo degli Azzurri. Nelle statistiche di squadra, nessuno è riuscito ad avere i numeri dell’Italia. Per quanto riguarda i record individuali, però, la musica cambia. Sulle principali statistiche, sono pochi i leader italiani. In particolare solo due in tre differenti categorie. E più in generale non mancano le sorprese.

Ad esempio tra i bomber di questi Europei. Se il primo è stato uno dei calciatori più attesi di questa competizione (Cristiano Ronaldo), a pari merito c’è un giocatore che in pochi avrebbero pronosticato su questi livelli: Patrik Schick. Il calciatore ceco non solo a eguagliato CR7 a quota 5 reti, ma lo ha fatto con un solo rigore messo a segno contro i tre dell’asso portoghese. In altre parole, se dovessimo trovare il pichichi di Euro 2020, sarebbe sicuramente lui.

Ancora più grande è la sorpresa per quanto riguarda gli assistman. In questa particolare graduatoria troviamo un solo calciatore, e non proprio il più atteso del torneo: Steven Zuber, ala sinistra e talvolta trequartista della Svizzera, in forza all’Eintracht Francoforte. Che possa diventare un nuovo uomo mercato?

Più ‘banale’ invece il dribblatore principe di questa edizione degli Europei. Ovviamente è stato lui: Raheem Sterling. L’ala del City ha letteralmente fatto impazzire tutte le difese (escluse quella italiana), e ha chiuso con 34 dribbling riusciti, otto in più rispetto ai secondi in graduatoria (Mbappè e Braithwaite). Tra gli italiani, il migliore in tal senso è stato Federico Chiesa, che ha chiuso con 24.

I leader italiani nelle statistiche di Euro 2020

Andando a spulciare tutte le altre statistiche troviamo Kalvin Phillips e Stephan Lainer nei tackle riusciti (9, uno in più rispetto a Marco Verratti), mentre il dominatore assoluto nei passaggi completati è stato Aymeric Laporte, favorito dal gioco della Spagna, che ha chiuso con 658 passaggi (oltre 150 in più rispetto a Jorginho, secondo). Il calciatore più falloso è stato invece il danese Thomas Delaney (15, due in più rispetto a Giovanni Di Lorenzo).