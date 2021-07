Mercato Lazio, spiraglio per il top player: le condizioni

Mercato Lazio: i biancocelesti mettono gli occhi sul giocatore di una big, una pedina importante per Sarri.

La Lazio si sta muovendo parecchio in questa sessione di mercato. Continua la ricerca di giocatori utili alla causa Sarri; in questo momento i biancocelesti hanno messo nel mirino un giocatore di un top club europeo, può essere la pedina necessaria alla buona riuscita per una stagione indimenticabile della squadra capitolina. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Mercato Lazio, probabile colpo da urlo per i biancocelesti

Dopo aver messo a segno l’ormai concluso affare Felipe Anderson, la dirigenza laziale si sposta in Germania per l’acquisto di un calciatore importante, si tratta di Julian Brandt. Il centrocampista tedesco è ora in forza al Borussia Dortmund. L’ala del BVB ha un’ottima visione di gioco che gli permette di ricoprire molto bene il ruolo della mezz’ala, dispone inoltre di una grande velocità e di un buon cross. Un profilo decisamente interessante per Maurizio Sarri. I gialloneri però non sono disposti a fare sconti e hanno messo sul piatto un’offerta che difficilmente sarà trattabile. Di seguito i dettagli e le condizioni imposte dal Dortumnd alla Lazio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Mercato Lazio, in arrivo i primi colpi: un big finanzia gli acquisti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>“Scudetto alla Lazio senza Covid nel 2020?”: la risposta di Sarri delude i tifosi

Le condizioni per vedere Brandt alla Lazio

I biancocelesti devono soddisfare alcune richieste del Borussia Dortmund per portare l’ala tedesca a Roma. Il club giallonero ha infatti acconsentito al prestito del giocatore di Brema ad una condizione, che a fine stagione il club capitolino sia obbligato a riscattare il centrocampista. La cifra richiesta dal club tedesco è di 30 milioni. Staremo a vedere se la Lazio acconsentirà alla proposta fatta. In quel caso la Lazio potrà favorire delle prestazioni dell’ala del Dortumnd.