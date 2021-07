Clamoroso Juventus: “annunciato” Pjanic! Poi la spiegazione – FOTO

La Juventus sbaglia sui social: “annunciato” Miralem Pjanic, ma poi arriva la correzione del club.

É tempo di mercato in casa Juventus. Fra i rinnovi da mandare in archivio con successo, la lunga trattativa con Locatelli e la scelta di Ronaldo, sono tanti i nomi accostati ai bianconeri. Anche il clamoroso ritorno di Miralem Pjanic, rientrato nella blacklist del Barcellona che deve tagliare calciatori e stipendi. Una nuova esperienza a Torino sembra difficile, ma nei mesi estivi tutto può accadere.

Anche che la Juventus sbagli sui social un nome scatenando i fans, che in tempi di mercato vanno a raccogliere ogni minimo dettaglio. Il club ha infatti “annunciato” Pjanic su una foto, salvo poi correggere il tiro e rivedere l’errore. Intanto però i tifosi della Vecchia Signora si erano già accorti dello sbaglio, e in tanti avrebbero preferito vedere il centrocampista blaugrana fra gli scatti del club.

Leggi anche: Juventus, comincia il ritiro senza Cristiano Ronaldo: Nedved svela la verità

Juventus, non è Pjanic ma un suo ex compagno: l’errore del club scatena i tifosi

I calciatori attualmente a disposizione di Max Allegri si sono ritrovati per iniziare ufficialmente la nuova stagione. Fra i tanti di rientro dal prestito, i tifosi attendevano Cristiano Ronaldo, o qualche colpo a sorpresa. Nulla di tutto ciò, ma un piccolo errore, di quelli che capitano. Ed ha scatenato i commenti dei sostenitori bianconeri. Sulla foto di Marko Pjaca è infatti comparso il nome, anzi il tag a Miralem Pjanic.

In tempi di mercato anche l’errore ha dato il via ai commenti. I tifosi sono infatti molto legati al centrocampista, e le voci sul ritorno non si sono ancora placate. La verità è che il colpo in mediana è Locatelli, e il club resta concentrato per chiudere con Carnevali. Se dovesse però concretizzarsi la possibilità di affondare su Pjanic, la Juventus si farebbe trovare pronta, trasformando la foto con l’errore in un bentornato al bosniaco. Che intanto è diventato virale per i sostenitori, convinti da un’operazione che potrebbe aggiungere un tassello importante al centrocampo bianconero.