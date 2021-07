Mercato Juve, la difesa perde un big: va in Premier

Mercato Juventus: per i bianconeri arriva una possibile cessione in difesa, probabile meta in Premier League.

La Juventus continua la riforma della squadra per ritrovare il primo posto in campionato. Tra cessioni e acquisti mirati a fornire la migliore rosa possibile ad Allegri, arriva un indiscrezione di mercato che vede un big della difesa bianconera via da Torino. Il giocatore non rientrerebbe nei piani del tecnico livornese. Scopriamo insieme chi è il difensore pronto a fare i bagagli.

Mercato Juventus, chi è il difensore pronto a lasciare Torino?

I bianconeri hanno messo sul mercato un difensore non più utile alla causa Allegri, con l’intento di fare anche cassa per i prossimi acquisti. Il giocatore in questione è Merih Demiral, il turco classe 98 è considerato una giovane promessa e il prezzo del cartellino è valutato intorno ai 40 milioni di euro. Sul difensore bianconero c’è l’interesse di più squadre inglesi, che fanno presumere che la sua possibile destinazione sia proprio l’Inghilterra. Fra i club intrigati al turco ci sono il Tottenham, Everton e Wolverhampton. Proprio l’ultima citata sembrerebbe la squadra più interessata al difensore. Di seguito i dettagli di una possibile trattativa.

Il Wolverhampton su Demiral

L’idea per portare il turco in Inghilterra potrebbe essere quella di uno scambio di pari valore, infatti nei Wolves vi è un giocatore che interessa ai bianconeri, si tratta dell’attaccante Raul Jimenez, che è legato al Wolverhampton fino al 2024. Il messicano ha un ottimo colpo di testa e dispone di una buona freddezza nell’area di rigore, ciò lo rende un sostituto ideale in caso gli attaccanti protagonisti della Juve siano stanchi. L’attaccante messicano ha un ingaggio intorno ai 3 milioni, stipendio che la società bianconera può permettersi di pagare. Ancora non si hanno ulteriori notizie, bisognerà attendere ancora un po’ l’evoluzione della trattativa.