Mercato Juventus, Chiesa via? Una top inglese all’assalto

Gli Euro2020 ormai stanno giungendo al loro termine, oggi si disputerà la finale tra Inghilterra e Italia. A portare gli azzurri così in alto è stato Mancini che grazie alla creazione di un gruppo unito è riuscito ad avanzare fino alle fasi finali. Tra i giocatori dell’Italia, chi si è messo particolarmente in mostra è Federico Chiesa. Con le sue ottime prestazioni ha attirato l’interesse di tutta Europa su di lui. Ora la Juventus trema al pensiero di potersi separare dal giovane talento; un club inglese vuole il classe 97 nella propria squadra. Scopriamo insieme quale squadra lo vuole.

Mercato Juventus, Chiesa bersaglio di un top club inglese

L’ex Fiorentina si conferma come uno dei migliori giocatori dell’Euro2020 ed un profilo molto importante per la nostra nazionale e per la Serie A. La Juve lo considera incedibile e non vuole saperne di perderlo, però l’enorme visibilità ha fatto si che molti club si interessassero al giovane genovese. Tra tutti i club, il nome che spicca di più è quello del Liverpool, i Reds infatti sono rimasti abbagliati dalle capacità del calciatore che sarebbe un ottimo rinforzo per Jurgen Klopp, che potrebbe limarlo e impreziosire le sue innate capacità.

Le caratteristiche di Chiesa

L’attaccante classe 97 è un giocatore molto duttile, può essere usato sia come ala sinistra che come ala destra, in caso di necessita può ricoprire anche il ruolo di seconda punta, è inoltre capace anche di tornare in copertura. Ha una grande grinta ed è un instancabile lavoratore. Dotato di un ottimo spunto veloce che gli consente di saltare facilmente l’uomo e fare dei cambi di ritmo repentini, è molto abile anche nel tirare in porta dopo essersi accentrato.