Vacanze da campioni: dove andranno i calciatori della Nazionale?

Chiusa la parentesi trionfare di Euro 2020, i calciatori della Nazionale iniziano le meritate vacanze: dove alloggeranno i campioni d’Europa.

Tanto mare, molto amore e ritorno in famiglia per qualcuno. Dopo un mese intenso, forse il più intenso della propria carriera, i calciatori della Nazionale campione d’Europa si godono il tanto meritato riposo. Relax assoluto in buona compagnia per gli Azzurri d’Italia, che hanno iniziato le agognate vacanze per ricaricare le batterie dopo, praticamente, un anno e mezzo di attività forzata. E in vista di una stagione che si preannuncia nuovamente faticosa per molti di loro.

Il più originale di tutti, fin qui, è stato Federico Bernardeschi. L’attaccante della Juventus, tre giorni dopo il trionfo europeo, si è infatti sposato con la sua Veronica Ciardi. Le sue vacanze saranno dunque una vera e propria luna di miele (ma la meta è ancora sconosciuta, e potrebbe essere rivelata sui social).

Gigio Donnarumma si è goduto il bagno d’affetto della sua famiglia e della sua Castellammare prima di volare a Parigi per ufficializzare l’approdo al PSG, e poi iniziare le sue vacanze al mare in qualche località sicuramente di alto livello. Altri hanno invece scelto di non perdere nemmeno una giornata di vacanza, fiondandosi nelle mete già ampiamente prenotate. E qualcuno si è dimostrato inseparabile anche al di fuori del terreno di gioco.

Le mete scelte per le vacanze dai calciatori della Nazionale

Finita la festa, è cominciata subito la vacanza per Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. I due attaccanti napoletani hanno scelto di restare insieme anche per il meritato relax, raggiungendo le proprie famiglie in una delle mete più ambite da calciatori e vip in estate: Ibiza. Ma non sono stati gli unici inseparabili del gruppo azzurro.

Anche Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci hanno scelto di rimanere attaccatissimi, per non perdere evidentemente il feeling in vista di una stagione bianconera che deve essere quella del rilancio. Per loro, vacanze in Sardegna con la famiglia. E in Sardegna sono tornati anche i due sardi campioni d’Europa, Salvatore Sirigu e Nicolò Barella. Per quest’ultimo, prima delle vacanze un bel rietro in famiglia nella sua Cagliari.

Vacanze italiane anche per Bryan Cristante, che ha però scelto un’altra località molto apprezzata dai turisti di tutto il mondo, Forte dei Marmi. Francesco Acerbi è invece volato in Riviera Romagnola per raggiungere la sua compagna incinta. Niente vacanze al mare o mete esotiche per Leonardo Spinazzola, colpa di un infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per molto. Probabilmente, si godrà qualche giorno di meritato riposo a casa sua, Foligno. Come d’altronde farà anche il commissario tecnico Mancini, che prima di partire ha scelto di fare un salto a Jesi per riabbracciare i genitori.

Per il resto, il gruppo azzurro si dividerà tra la Sardegna, le isole spagnole, quelle greche e qualche meta più lontana, come il Brasile. Per poi ritrovarsi nuovamente sul terreno di gioco, stavolta da rivali, prima di riabbracciarsi in occasione della prima pausa per le Nazionali, in arrivo a settembre.