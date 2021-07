Chi è Jessica Aidi, la splendida modella che ha sposato Marco Verratti – Foto

Jessica Aidi è la nuova moglie di Marco Verratti: età, origine e tutte le curiosità sulla splendida modella francese.

Un Europeo d’amore per i calciatori azzurri quello concluso con lo storico trionfo di Wembley. Dopo Federico Bernardeschi, anche Marco Verratti è convolato a nozze con la sua splendida Jessica Aidi a pochi giorni dal trionfo. Il 15 luglio a Parigi il centrocampista del PSG e la modella originaria di Montpellier si sono scambiati il fatidico sì, davanti a tantissimi amici, tra cui gli argentini Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi (mentre sono mancati i grandi amici Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, in vacanza a Ibiza).

Ma cosa sappiamo di Jessica? Moltissimo! La neo signora Verratti è infatti una modella molto famosa in Francia, e non solo. Tra l’altro, il suo amore per l’Italia e per un perno della nostra Nazionale era davvero scritto nel destino. Aidi è infatti nata nel 1992 in un giorno non qualunque: l’11 luglio. Proprio mentre Marco giocava e vinceva la sua finale contro l’Inghilterra, la splendida Jessica ha compiuto 28 anni.

La sua carriera è partita da molto lontano. Prima di diventare famosa, ha lavorato come indossatrice e cameriera. Dopo essere riuscita a conquistare la fiducia della Next Model Management, una delle più importanti agenzie di moda al mondo, ha avuto l’opportunità di sfilare sulle passerelle più ambite, finendo anche sulle copertine di riviste come Sports Illustrated ed Elle.

Leggi anche -> Il grande segreto di Salvatore Sirigu: chi è la sua fidanzata?

Jessica Aidi: foto e profilo Instagram

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata di Jessica prima di conoscere Verratti. Sappiamo invece qualcosa in più sulla storia del calciatore, che è già stato sposato in passato con Laura Zazzara, madre dei suoi primi due figli, Tommaso e Andrea.

Potrebbe interessarti -> Italia, da Viky a Jessica: la sfida tra wags di Euro 2016 ed Euro 2020

Anche della nascita della storia tra Marco e Jessica si conoscono alcuni particolari. I due si sono incontrati per la prima volta in un ristorante di Parigi nel 2018. All’epoca la splendida Aidi lavorava ancora come cameriera e pare abbia conquistato subito il buon Marco, rimasto folgorato dalla sua incredibile bellezza. Così, dopo un breve corteggiamento i due hanno iniziato a frequentarsi, e non si sono più lasciati. Non a caso, Jessica è stata una delle wag italiane più calorose anche durante gli ultimi Europei, come dimostrato da una serie di foto pubblicate su Instagram.

View this post on Instagram A post shared by JESSICA AÏDI (@jessicaaidi)

Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, seguito da centinaia di migliaia di follower, si può notare come sia solito utilizzarlo quasi esclusivamente per motivi professionali. Non sono infatti presenti molti scatti con Marco, mentre invece non mancano le foto in intimo o costume, per la gioia di tutti i suoi fan e i tifosi di suo marito.