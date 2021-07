Il grande segreto di Salvatore Sirigu: chi è la sua fidanzata?

Salvatore Sirigu, il calciatore dalla vita privata top secret: moglie, fidanzata, figli e curiosità sul portiere sardo.

Tra gli eroi di Wembley, uno dei più misteriosi è Salvatore Sirigu. Il portiere sardo esploso a Palermo e diventato star internazionale a Parigi è infatti uno dei calciatori che maggiormente tiene nascosta la sua vita privata.

Di lui si sa poco o nulla. Ma quel che si sa ha fatto chiacchierare per diverse settimane i suoi rotocalchi rosa. Non ha una moglie, e nemmeno dei figli. Nonostante non sia più giovanissimo, il portierone che ha salutato il Torino per andare al Genoa non si è mai sposato.

Sappiamo anche che non ama i social, e non ha alcun account certificato. Orgogliosamente sardo, ama invece la cucina locale e il suo piatto preferito è il porcheddu. Secondo le leggende, sarebbe talmente legato alla sua terra da bere solo la più famosa birra sarda. D’altronde, a testimoniare il suo amore per l’isola è stata anche l’esultanza durante la vittoria degli Europei. L’unica bandiera presente, oltre al tricolore italico, era infatti quella con i mori, in rappresentanza proprio della Sardegna sua e di Nicolò Barella.

Salvatore Sirigu: tutte le love story del campione sardo

Nato a Nuoro il 12 gennaio 1987, Salvatore da piccolo sognava di diventare un fantino, essendo un amante dei cavalli. La vita lo ha poi portato in tutt’altra strada, permettendogli di raggiungere il successo a difesa di una porta di calcio.

Quasi certamente non ha mai coltivato il sogno di farsi un famiglia da giovane, al contrario del conterraneo Barella. Salvatore non è infatti mai stato sposato, anche se ha avuto storie e flirt con donne bellissime. Due di queste sono diventate di pubblico dominio: quella con l’attrice francese Camille Verschuere e quella con l’ex Miss Sardegna 2007 Claudia Pischedda.

View this post on Instagram A post shared by Camille verschuere 🌙 (@camversc)



Con l’attrice transalpina pare che Sirigu si sia frequentato per oltre 3 anni. Un rapporto importante vissuto nel suo periodo a Parigi, a cavallo anche dei Mondiali 2014, ma senza un epilogo fortunato. La storia con Claudia dovrebbe essere più recente, ma non si hanno notizie sulla sua durata.

Insomma, se sulle sue conquiste si hanno davvero poche notizie, si conosce qualche dettaglio in più sulla sua famiglia. Figlio di Adriano Sirigu e Paola Barone, Salvatore ha un fratello calciatore, Giampaolo, difensore centrale classe 1994 attualmente in forza alla Polisportiva Budoni, squadra sarda che milita in Eccellenza.