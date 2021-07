“Vogliamo Giorgio Chiellini”: i tifosi lanciano una petizione per omaggiare il difensore azzurro

I tifosi hanno lanciato una petizione per onorare Giorgio Chiellini come un vero top player mondiale: già raccolte 17mila firme.

Giorgio Chiellini è stato il grande protagonista di Euro 2020. Secondo molti, tifosi e non, proprio il capitano azzurro è stato fondamentale per la conqusita degli Europei da parte dell’Italia. Nonostante nella top 11 della UEFA gli sia stato preferito Leo Bonucci, e il premio per il miglior giocatore assoluto sia andato a Donnarumma, nel cuore di buona parte dei tifosi il vero simbolo dell’Italia di Mancini è stato il nostro King Kong.

Non potrà ambire al Fifa World Player. Molto probabilmente non andrà nemmeno vicino alla vittoria del prossimo Pallone d’oro, magari riuscendo però a rientrare nella lista dei candidati. Tuttavia, c’è un altro modo per rendere onore alla sua grandezza, alla sua straordinaria carriera e al suo trionfo europeo. Un modo che i tifosi hanno individuato come quello più giusto per omaggiarlo.

Di cosa si tratta? Di regalargli la presenza in un luogo finora riservato solo ai più grandi degli ultimi 30 anni, da Leo Messi a Cristiano Ronaldo, passando Kylian Mbappé. E l’idea è piaciuta a moltissimi, visto che la petizione è già arrivata a 17mila firme.

La petizione per Giorgio Chiellini

Chi di petizione ferisce di petizione perisce. Giorgio è stato al centro anche di una petizione dei tifosi inglesi per far rigiocare la finale di Euro 2020. Questo per la sua trattenuta tattica su Saka, diventata per gli italiani il simbolo della voglia di vincere a tutti i costi.

Una voglia di vincere che deve essere premiata in qualche modo. Ad esempio consentendogli di poter stare sulla copertina di Fifa 22. Nella versione internazionale è stato confermato Kylian Mbappé, ma il campione francese non soddisfa i tifosi italiani, che hanno quindi lanciato una petizione per regalare il posto d’onore al capitano della spedizione azzurra di Mancini.

Si legge nella petizione online disponibile su change.org: “Per onorare il nostro Capitano, Giorgio Chiellini, richiediamo che il suo leggendariamente pronunciato nasone venga posto sulla copertina di Fifa 22“. Una proposta che ha già trovato la firma di oltre 17mila persone. Va detto che in realtà non sarebbe la prima volta sulla copertina di Fifa per il difensore bianconero, che ha già prestato il suo volto nell’edizione 10 con Ronaldinho e in quella 11 con Kakà.