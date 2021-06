Tutto quello che non sai su Giorgio Chiellini: dalla laurea alla moglie Carolina

I segreti sulla vita privata di Giorgio Chiellini: dalla laurea in economia e commercio alla moglie Carolina Bonistalli.

Il capitano della Nazionale azzurra nella spedizione di Euro 2020 è Giorgio Chiellini. L’esperto difensore della Juventus è pronto a trascinare gli Azzurri di Mancini in un’avventura che non vede la nostra squadra come favorita, ma nel range delle formazioni più competitive. Da anni senatore nello spogliatoio bianconero, Giorgio è un calciatore sui generis anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Amato da molti, detestato da qualche rivale, è uno dei pochi calciatori laureati. Pur essendo diventato un calciatore di grande successo, il centrale difensivo livornese non ha mai voluto abbandonare gli studi. Dopo essersi diplomato con 92/100 al liceo scientifico, ha iniziato un percorso di laurea in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Torino, concludendo l’iter con il voto di 109/110.

Non pago, ha proseguito con la laurea magistrale in business administration, terminata nel 2017 con un 110 e lode capace di renderlo orgoglioso quanto e forse anche più dei nove scudetti consecutivi vinti con la Juventus. Insomma, quando arriverà il momento di annunciare il ritiro, di certo non gli mancheranno le possibilità lavorative.

Giorgio Chiellini: moglie, figli e curiosità

Soprannominato King Kong per la sua esultanza, che ricalca il tipico battersi sui petti del più famoso gorilla del mondo del cinema, Chiellini è stato il primo giocatore a pubblicare una biografia scritta dai suoi fan, grazie alla piattaforma eFanswer. Uomo serio e dedito al lavoro e alla famiglia, non è l’unico Chiellini nel mondo del calcio. Il fratello Claudio ad esempio è stato prima procuratore, poi è diventato direttore sportivo.

Passando alla sua mera vita privata, in molti si chiedono chi sia la moglie di Giorgio Chiellini. Si chiama Carolina Bonistalli ed è diventata la signora Chiellini nel 2014, dopo un fidanzamento lungo quattro anni. Nel 2015 i due hanno dato vita alla loro prima figlia, Nina. La seconda, Olivia, è nata invece nel 2015.

Per il resto, poco si conosce della vita privata di Giorgio Chiellini, calciatore che non bada troppo allo stipendio e all’estetica, guardando più al campo e al sodo. Un lavoratore apprezzato da molti per la sua etica, nonostante qualche scivolone come quello “you pay” rivolto all’arbitro di un famigerato Real Madrid-Juventus.