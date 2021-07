Chi è Alf, l’alieno che fa paura a Giroud

Olivier Giroud ha confessato di avere una sola grande paura nella vita: l’alieno Alf. Scopriamo insieme chi è questo curioso mostro.

Olivier Giroud è un nuovo calciatore del Milan. L’esperto attaccante francese arriva in Serie A per continuare la sua carriera straordinaria, che lo ha portato a coronare il sogno di vincere il Mondiale nel 2018 e di conquistare la Champions League nel 2021 con il Chelsea.

Bomber di grande fisico, non particolarmente prolifico ma estremamente intelligente, Olivier si fa apprezzare per la qualità delle sue giocate e dei suoi movimenti, ma anche per l’indomito coraggio. Eppure, anche lui ha una grande paura, confessata in un’intervista: quella per l’alieno Alf.

I più giovani non si ricorderanno di questo strano personaggio, protagonista di una situation comedy prodotta dalla NBC e andata in onda per la prima volta dal 1986 al 1990. Una serie televisiva cult,ispirata al film E.T. l’extra-terrestre, che ha avuto un grandissimo successo e ha dato vita anche a due adattamenti animati e a tante apparizioni da guest star. Un alieno molto simpatico, ma che per anni ha fatto tremare i polsi a Giroud!

Perché Giroud ha paura di Alf?

Può questo bizzarro alieno che aveva una passione per i gatti fare paura a qualcuno? Evidentemente sì. Al piccolo Olivier Giroud faceva raggelare il sangue nelle vene. Lo ha confessato lo stesso attaccante francese, ex bomber di Arsenal e Chelsea, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Direct Soccer’s.

Queste le dichiarazioni inequivocabili del calciatore: “Nella vita ho paura soltanto di una cosa: di Alf, l’alieno. Mio dio! Era così brutto! I miei fratelli, per spaventarmi, prima di andare a letto mi ripetevano: ‘Attento che stanotte Alf viene a prenderti‘. Mi faceva così paura“.

Insomma, una fobia davvero curiosa quella dell’attaccante francese. Non l’unica nel mondo del calcio (c’è chi come Buffon, ha paura delle api, chi invece dei ragni, dei serpenti, delle rane, o anche di allontanarsi troppo da casa!), ma di certo una delle più originali e incomprensibili.

Chissà che non possa servire questa informazione ai difensori avversari per fermare il forte centravanti francese. Magari potrebbero nascondere una foto di Alf nel calzettone e mostrarla al momento opportuno per renderlo inoffensivo durante una partita… Funzionerà? Tentar non nuoce.