Chi è Pablo Sarabia, i segreti del bomber: dall’esultanza alla fidanzata

Chi è Pablo Sarabia, l’attaccante del PSG che può trasferirsi alla Lazio: dalla strana esultanza alla fidanzata scomparsa dai social.

La Lazio potrebbe cambiare volto in attacco. Joaquin Correa potrebbe lasciare presto la Capitale per approdare al PSG. Il desiderio del Tucu è quello di vivere una nuova esperienza all’estero e sembra determinato a lasciare Roma. Il club biancoceleste vuole accontentarlo, ma allo stesso tempo ha bisogno di un sostituto e il Paris Saint-Germain avrebbe messo sul piatto un’offerta di 18 milioni più Pablo Sarabia per acquistare il cartellino di Correa. Scopriamo qualcosa del bomber madrileno e della Nazionale spagnola.

Pablo Sarabia, la strana esultanza e la fidanzata scomparsa dai social

Nato nel 1992 a Madrid, Pablo Sarabia è cresciuto nelle giovanili del Real ed è riuscito a conquistare la considerazione di José Mourinho grazie alle sue performance con la cantera blanca. Infatti, nel 2009 ha esordito per la prima volta con la maglia della Prima Squadra sostituendo Cristiano Ronaldo in un match di Champions League. Un debutto indimenticabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

Sarabia ha proseguito la sua carriera prima al Getafe, poi al Siviglia e da due anni al PSG. Qui ha mostrato le sue doti tecniche e atletiche e ha fatto conoscere a tutta la Francia il suo strano modo di esultare. Infatti, dopo i gol, Pablo si porta al naso il pollice, aprendo le dita della stessa mano: il classico gesto scherzoso chiamato “Marameo“.

L’attaccante del PSG – prossimo a vestire la maglia della Lazio se l’operazione con Correa andasse in porto – è fidanzato con Carmen Mora, la quale qualche mese fa è finita nella bufera social. La giovane donna è amica di alcune compagne dei colleghi del calciatore e durante il periodo di restrizioni e lockdown in Francia ha trascorso del tempo con le sue amiche, trasgredendo le regole. A causa del polverone mediatico – vista la notorietà di lady Trapp, presente in questa reunion – Carmen ha deciso di chiudere i social.