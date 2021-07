Donnarumma con un grande ex Milan in vacanza, tifosi increduli: “È irriconoscibile” – Foto

Gigio Donnarumma ha pubblicato uno scatto con un grande ex del Milan, un uomo simbolo di un epoca: ma i tifosi restano senza parole.

Gigio Donnarumma e il Milan si sono lasciati in maniera piuttosto burrascosa, ma questo non può cancellare la loro storia d’amore. Il portierone della Nazionale, nuovo estremo difensore del PSG, resterà per sempre un tifoso rossonero. E lo dimostra anche con i suoi post sui social. Uno dei primi dopo il passaggio a Parigi è infatti proprio in compagnia di un grandissimo ex del Milan, forse l’uomo più importante nella storia del club rossonero.

Dopo aver chiuso l’avventura trionfale a Euro 2020 con l’Italia, aver festeggiato il dovuto, essersi regalato una tappa a Parigi per firmare un quinquennale da 12 milioni netti a stagione, e una a Roma per tatuarsi la coppa degli Europei, finalmente Gigio ha iniziato le sue vacanze da una delle zone più belle d’Italia, la Costa Smeralda.

E proprio nel bel mezzo di questo periodo di relax ha incontrato uno degli uomini che hanno fatto anche le sue fortune, il suo primo presidente al Milan, colui che ha fatto in modo di poter iniziare un percorso che lo ha portato dov’è oggi, in pratica sul tetto del mondo. Ma la foto pubblicata sui social ha lasciato i tifosi perplessi e senza parole: ecco il motivo.

Gigio Donnarumma con Berlusconi: la foto su Instagram scatena i tifosi

Ovviamente il primo presidente di Gigio al Milan è stato Silvio Berlusconi. Un uomo importantissimo per la sua carriera, che ha sempre creduto nelle sue capacità al punto di farlo diventare un perno del club in giovanissima età, con la complicità dell’allora allenatore Sinisa Mihajlovic. “Sempre un grande onore e privilegio incontrare il Presidente Berlusconi“, ha scritto Donnarumma su Instagram. Ma i tifosi non sono sembrati dello stesso avviso.

Se molti hanno minacciato di defollowarlo, e qualcuno ha provato a fare ironia su un suo impossibile passaggio al Monza, a far scatenare i fan è stato soprattutto l’aspetto fisico del Cavaliere, 85 anni a settembre, apparso appesantito e con un volto molto differente rispetto alle sue ultime uscite pubbliche.

C’è chi ha scherzato, paragonandolo a Lele Mora, chi invece lo ha scambiato per Lino Banfi. Ma quasi tutti hanno sottolineato quanto sia invecchiato, al punto da non essere riconoscibile: “Ma è un sosia dopo l’incidente?“, “Che tracollo“, “Che ti è successo presidente?“. Un mix di ironia e preoccupazione che ha reso immediatamente virale il post.