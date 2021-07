Diletta Leotta in piscina in bella compagnia: i follower impazziscono – Foto

Dopo le notti magiche italiane passate con Can Yaman, Diletta Leotta si gode anche la chiacchierata con una sua amica: lo scatto in piscina esalta i follower.

La Serie A non è ancora cominciata e la conduttrice di DAZN si gode il meritato relax. Diletta Leotta tra poco andrà in giro per i migliori campi d’Italia, a raccontare il campionato e cogliere lo stato d’animo dei protagonisti. La presentatrice siciliana, dopo giorni di rumors, resterà uno dei capisaldi dell’emittente streaming che trasmetterà l’intera stagione calcistica italiana sulle proprie piattaforme.

Ma ora è ancora presto per pensare al rettangolo di gioco, al pallone e ai calciatori. La conduttrice è in vacanza e si gode il tempo con una delle sue migliori amiche. Le due donne a bordo vasca sono occupate e con volti molto seri e pensierosi. Ma i follower di Diletta impazziscono ugualmente.

Leggi anche >>> “Sei uscito dalla tasca di Chiellini?”: Lukaku risponde alla provocazione di un tifoso



Diletta Leotta in vacanza: il relax con l’amica – Foto

In piscina, la famosa bionda siciliana si ritrova con la sua vecchia amica e non smette di parlare. I loro profondi sguardi, impegnati e distratti, lontani dall’obiettivo della fotocamera, li ritraggono in un momento genuino e spontaneo. Sarà proprio questa naturalezza che ha incantato i follower di Diletta Leotta, i quali in poche ore hanno inondato di like e commenti il post della conduttrice.

E dunque, la più voce narratrice della Serie A scrive così nella descrizione dell’immagine condivisa sul suo account social: “Non smettiamo mai di parlare… neanche in vacanza“.