Serie A, anticipi e posticipi 1a e 2a giornata: i big match su Sky e DAZN

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario della 1a e della 2a giornata di campionato: quali sono i big match trasmessi su Sky e DAZN.

Come ormai noto, DAZN possiede i diritti per tutta la stagione 2021-22 e trasmetterà tutte le gare di campionato. Tuttavia, tre partite a turno saranno in co-esclusiva con SKY. E oggi, la Lega Serie A ha pubblicato il calendario e la suddivisione delle emittenti televisive della 1a e 2a giornata.

La nuova stagione partirà sabato 21 agosto con una doppietta in contemporanea: aprono Inter-Genoa e Verona-Sassuolo alle ore 18:30. Scopriamo nel dettaglio gli altri match, gli orari e dove vederli.

Leggi anche >>> Bufera su DAZN per ‘colpa’ di Chiesa, tifosi in rivolta: cosa è successo



Serie A, la suddivisione dei big match su DAZN e Sky

Le prime due sfide della prima giornata di Serie A saranno trasmesse solo ed esclusivamente su DAZN. La sera del sabato 21, l’Empoli ospita l’ex allenatore Sarri con la sua Lazio e quel match andrà in onda in diretta anche su Sky. In contemporanea, alle ore 20:45 ci sarà anche Torino-Atalanta. Sull’emittente satellitare anche la gara di domenica 22 agosto tra Bologna-Salernitana, con il ritorno dei granata nel massimo campionato. Infine, il monday night tra Sampdoria e Milan andrà su Sky, in co-esclusiva con DAZN. Gli orari della 1a giornata:

Sabato 21 agosto alle ore 20:45: Inter-Genoa (DAZN) e Verona-Sassuolo (DAZN).

Sabato 21 agosto alle ore 20.45: Empoli-Lazio (DAZN e Sky), Torino-Atalanta (DAZN).

Domenica 22 agosto alle ore 18.30: Bologna-Salernitana (DAZN e Sky), Udinese-Juventus (DAZN).

Domenica 22 agosto alle ore 20.45: Napoli-Venezia (DAZN), Roma-Fiorentina (DAZN).

Lunedì 23 agosto alle ore 18.30: Cagliari-Spezia (DAZN).

Lunedì 23 agosto alle ore 20.45: Sampdoria-Milan (DAZN e Sky).

Il secondo turno di Serie A, invece, non vede match di rilievo. Comincerà con largo anticipo il venerdì 27 agosto, con due sfide. Hellas Verona-Inter, Fiorentina-Torino, Sassuolo-Sampdoria saranno divise tra i due broadcaster. Di seguito gli orari:

Venerdì 27 agosto alle ore 18.30: Udinese-Venezia (DAZN).

Venerdì 27 agosto alle ore 20.45: Verona-Inter (DAZN e Sky).

Sabato 28 agosto alle ore 18.30: Atalanta-Bologna (DAZN), Lazio-Spezia (DAZN).

Sabato 28 agosto alle ore 20.45: Fiorentina-Torino (DAZN e Sky), Juventus-Empoli (DAZN).

Domenica 29 agosto alle ore 18.30: Genoa-Napoli (DAZN), Sassuolo-Sampdoria (DAZN e Sky).

Domenica 29, ore 20.45: Milan-Cagliari (DAZN), Salernitana-Roma (DAZN).