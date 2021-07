Mercato Juventus: i bianconeri rischiano di non trovare l’accordo con il Sassuolo per Locatelli, scopriamo l’alternativa all’azzurro.

La Juventus è in trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Fino ad ora non c’è stato nessun passo indietro da parte dei due club coinvolti. I bianconeri devono iniziare a pensare ad un’alternativa nel caso non si trovi l’accordo per il centrocampista azzurro. Federico Cherubini ha rispolverato un vecchio nome sulla lista della Juve. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Mercato Juventus, la possibile alternativa a Manuel Locatelli

Il club bianconero mentre cerca di scovare una possibile manovra per poter portare il centrocampista neroverde a Torino; inizia a pensare ad una possibile soluzione che potrebbe arrivare dalla Francia. L’alternativa ha il nome di Houssem Aouar ora in forza al Lione. Il francese con origini algerine sarebbe la risposta al mancato accordo con il Sassuolo, il centrocampista classe 98 è da tempo tenuto sott’occhio dal club bianconero e potrebbe salvare la mediana della squadra torinese, vista la lunga permanenza fuori dal campo di Arthur. Il centrocampista del Lione è un profilo molto più economico del talento azzurro Locatelli e la Juventus potrebbe ripiegare su di lui.

Le caratteristiche di Houssem Aouar

Il francese ha un contratto che lo lega all’Olympique Lyone fino al 30 giugno del 2023; è un giocatore di grande abilità in grado di supportare la squadra grazie alle sue ottime doti di regista. Un mediano che ha anche il vizio del gol, come riportano i numeri dell’ultimo campionato francese, in 30 presenze ha collezionato 7 reti e 3 assist. Numeri interessanti che però rendono il centrocampista francese molto importante per l’attuale club. Difficilmente si libererà dal Lione a meno che non arrivino offerte importanti, si parla di circa 30 milioni di euro. Comunque 10 milioni in meno di Locatelli, visto che il Sassuolo non intende scendere sotti i 40 milioni per il loro pupillo.