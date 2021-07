Mercato Juve, colpo grosso in attacco: le cifre dell’affare

Mercato Juventus: i bianconeri si preparano ad un colpo grosso per l’attacco, il giocatore della Premier League nel mirino della Juve.

Il 22 agosto riparte il campionato, la Juventus tra rinnovi, cessioni ed acquisti continua a rimodellare la rosa per un’ottima stagione. Manca ancora il rinnovo del pilastro difensivo bianconero Giorgio Chiellini, ma il suo agente a rassicurato i tifosi dicendo che la voglia di continuare la sua carriera alla Juve è forte. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la dirigenza bianconera vorrebbe portare a Torino un nome molto importante che viene dalla Premier League.

Mercato Juventus, dalla Premier League a Torino?

Uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri in questa sessione di mercato è l’attaccante del Tottenham Harry Kane. Sulla punta inglese però fino a poco fa c’era la forte pressione del Manchester United, che ora ha lasciato perdere l’attaccante inglese. Così, con un concorrente in meno nella “battaglia” per aggiudicarsi l’attaccante vice campione d’Europa, la Juve può sognare Harry Kane. Tra i club che non si sono ancora arresi però ci sta il Manchester City, che fresco della perdita del Kun Agüero, vuole sbrigarsi a trovare un sostituto degno del bomber argentino. Ancora non sono chiarissime le intenzioni del City, visto non ci sono state offerte che potessero impensierire la Juventus. Certo è che il numero 10 del Tottenham costa parecchio e dopo le prestazioni di Euro2020 la squadra londinese non è certo pronta a fare sconti. Di seguito tutti i dettagli.

Le cifre di Harry Kane

Il Tottenham Hotspur è stato chiaro per quanto riguarda la loro punta ventisettenne, non si scende sotto quota 100 milioni, è questo il prezzo da capogiro fissato e chiunque vuole aggiudicarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione, si deve preparare a sborsare tale cifra. Inoltre un altro ostacolo potrebbe essere l’ingaggio del giocatore, infatti secondo quanto riporta calcioefinanza.it Harry Kane ha un contratto che lo lega al club inglese fino al 2024 con uno stipendio si aggira intorno ai 12 milioni di euro a stagione.