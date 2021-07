Mercato Roma, Mourinho ha scelto il bomber: è un super top

Mercato Roma: i giallorossi alla ricerca di un bomber per la prossima stagione, lo Special One mette gli occhi su di lui.

A casa Roma continua la ricerca di un attaccante che possa fare la differenza. Lo Special One nonostante si trovi molto bene con Edin Dzeko non può garantire a quest’ultimo una stagione da titolare. La Roma già da inizio mercato ha ricercato un profilo che possa fare comodo al tecnico portoghese e ce ne sono di possibili scelte per la squadra capitolina. Di seguito scopriamo insieme i nomi dei papabili giocatori.

Mercato Roma, chi sono i possibili attaccanti che potrebbero sostituire il bomber bosniaco?

Tiago Pinto per esaudire le richieste di Mourinho si è dato da fare con le ricerche, che hanno portato alla scoperta di vari nomi. Si è analizzato il profilo di Mauro Icardi, l’attaccante argentino non rientra più nei piani di Pochettino e il bomber ex Inter potrebbe essere la scelta giusta per l’attacco della Roma, su Icardi però c’è anche la Juventus, un cliente abbastanza scomodo per i lupi.

Un altro attaccante che piace molto alla dirigenza romana è Andrea Belotti. Il giocatore del Torino è già passato sulla lista di Mourinho quando il tecnico allenava il Tottenham e questa potrebbe essere la volta buona per averlo nella sua squadra. Il club granata però ha offerto un sontuoso rinnovo di contratto al gallo e se la Roma lo vuole dovrà sborsare parecchio. Difatti non si riesce a trovare un punto di incontro tra le due società. L’ultimo nome analizzato dai giallorossi viene dalla Premier League, si tratta di Raul Jiménez, l’attaccante messicano gioca con il Wolverhampton e potrebbe essere la risposta ai problemi d’attacco della Roma.

Raul Jiménez alla Roma?

La punta classe 91 è legata ai Wolves fino al 30 giugno 2024, mentre è riportato dal sito transfermarket.it che il suo cartellino attualmente ha un valore di 28 milioni di euro, anche se la società inglese lo valuta molto di più. Il messicano inoltre gode della corte dell’Atalanta, il club bergamasco vuole il bomber messicano per poter aumentare ancora di più la qualità d’attacco della rosa.