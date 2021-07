Leo Messi supera Cristiano Ronaldo: infranto un record del portoghese

Leo Messi ha infranto un altro record, stavolta su Instagram: la Pulce ha superato addirittura il suo grande rivale, Cristiano Ronaldo.

Messi ha superato Cristiano Ronaldo, stavolta anche su Instagram strappandogli un record. La battaglia tra i due fenomeni che hanno dominato il mondo del calcio negli ultimi quindici anni non si ferma, e prosegue anche a distanza. In un’estate in cui il portoghese e l’argentino non hanno avurto modo di affrontarsi sul campo, a diventare terreno di scontro è diventato il mondo dei social.

In linea di massima, su Instagram e negli altri social network a farla da padrone è il calciatore lusitano, non solo lo sportivo più seguito in assoluto, ma uno dei personaggi in generale più amati sui social, quanto le più grandi popstar del mondo. Ma Leo Messi per una volta non è stato da meno, e anzi ha strappato un importante primato al campione lusitano.

Nonostante non sia il personaggio sportivo più social di sempre, Leo ha pubblicato una foto su Instagram nelle ultime settimane capace di diventare virale e di infrangere ogni record, diventando anche più apprezzata rispetto alle tante foto di Cristiano Ronaldo.

Leo Messi, post da record su Instagram: è quello con più like

Nessuno come Leo Messi su Instagram. Un suo post è diventato quello con più like in assoluto sul celebre social network di proprietà di Facebook tra quelli pubblicati da sportivi e inerenti il mondo dello sport. La Pulce è riuscita a superare il muro dei 20 milioni di like, un numero straordinario che non è mai stato raggiunto, fin qui, nemmeno da un campione di Instagram come Cristiano Ronaldo.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Grazie ai suoi oltre 230 milioni di follower la Pulce argentina è riuscita a superare il muro dei 20 milioni di like per il suo post negli spogliatoi abbracciato alla Copa America, il primo grande trofeo internazionale vinto nella sua carriera con la maglia dell’Argentina.

Con questo post Messi è riuscito a superare anche CR7. Il precedente post con più like in assoluto nel mondo dello sport apparteneva infatti proprio a Ronaldo. In particolare, era il post di tributo del campione portoghese per Diego Armando Maradona, pubblicato nel giorno dell’improvvisa scomparsa del Pibe de Oro. Un post molto emozionante che però non aveva mai raggiunto i 20 milioni di like.