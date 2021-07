Milan, senti le parole di Nikola Vlasic: il calciatore svela tutto ai microfoni e parla del club rossonero.

Nikola Vlasic è un nome caldissimo per il Milan. Il calciatore è stato accostato al club rossonero da tempo e le ottime prestazioni con la maglia della Croazia ad Euro 2020 non hanno fatto altro che aumentare l’eco mediatico della possibile operazione. Tuttavia, il giocatore è legato al CSKA Mosca che non svenderà il suo talento classe 1997.

La società studia l’offerta giusta per convincere il club russo. Si valuta per un prestito con il riscatto fissato a 25 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League, ma per il momento arriva la smentita secca del calciatore. Infatti, Nikola è stato intercettato per strada e ha risposto a due domande sul proprio futuro.

Nikola Vlasic, le parole sul Milan

Fratello della più nota Blanka Vlasic – saltatrice in alto croata di grande successo internazionale – Nikola può sognare grandi squadre ed una grande carriera. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma al momento sembra tutto bloccato. Vlasic ha risposto così ad alcune domande sul proprio destino: “Continuerò al CSKA Mosca? Non ho idea“. E sulla trattativa con il Milan, il centrocampista balcanico ha risposto alla domanda sulla veridicità di un’offerta del club rossonero: secco no.

Q: What about your future at CSKA? Vlasic: “I don’t know” Q: Is it true that you agreed with Milan? Vlasic: “No”pic.twitter.com/LrZBYWjAQZ — Milan Eye (@MilanEye) July 19, 2021

Dribbla le domande Nikola. Segno che qualcosa potrebbe esserci tra la dirigenza della società italiana e quella russa. Vlasic potrebbe essere un colpo fondamentale per il Milan di Pioli e rafforzerebbe un reparto bisognoso di qualità, dopo la perdita di Calhanoglu.