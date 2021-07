Mercato Milan, scelto il sostituto di Castillejo: di chi si tratta

Mercato Milan: i rossoneri hanno scelto il nuovo giocatore che presiederà sulla fascia destra. Scopriamo di chi si tratta.

La squadra rossonera si appresta a salutare Samuel Castillejo, il giocatore spagnolo è nella lista di mercato dei giocatori in uscita. La dirigenza del Milan, a questo proposito ha iniziato a valutare il profilo di un giovane calciatore che milita nel campionato ucraino. Il giocatore può tornare utile a Pioli ricoprendo il ruolo di esterno destro. Di seguito scopriamo chi è il calciatore che ha attirato l’attenzione del Milan.

Mercato Milan, chi è il sostituto di Castillejo

I rossoneri continuano il loro mercato per rinforzare la squadra. Il prossimo calciatore che dovrebbe lasciare Milano è Samu Castillejo, l’esterno destro non rientra più nei piani di Stefano Pioli, ed è stato inserito nella lista dei giocatori in vendita. In attesa che qualche club faccia la propria offerta per lo spagnolo, il Milan si sta già muovendo per trovare un sostituto. Alla dirigenza rossonera piace il nome di Tetê, il brasiliano classe 2000 gioca nella massima serie ucraina con lo Shakhtar Donetsk. L’esterno brasiliano è in possesso di un ottimo dribbling e può ricoprire il ruolo sia di ala destra che di ala sinistra è inoltre in grado di giocare come trequartista. Nell’ultima stagione con lo Shakhtar ha disputato 36 gare accumulando anche esperienza in Champions League. L’ala brasiliana potrebbe far comodo a Stefano Pioli.

Le cifre per l’affare Tetê

Il brasiliano è una carta importante per il club ucraino, che non è intenzionato a venderlo a meno che non arrivino proposte degne di nota. Il valore stimato dallo Shakhtar Donetsk è di 20 milioni di euro, inoltre l’esterno classe 2000 ha un contratto che lo lega agli ucraini fino al 2023. Per portare il giocatore a Milano serve fare cassa, una cessione abbastanza importante, che potrebbe essere proprio quella di Castillejo.