Chi è Rachele Risaliti, da Miss Italia al matrimonio con Castrovilli – FOTO

Tutto sulla fidanzata e futura moglie di Gaetano Castrovilli: chi è Rachele Risaliti, lavoro e infanzia dell’ex Miss Italia.

Gaetano Castrovilli ha vissuto due mesi di intense emozioni. E’ stato scartato – non con troppe sorprese – dai convocati per Euro 2020. Tuttavia, a causa di un infortunio di Lorenzo Pellegrini a poche ore dal debutto dell’Italia contro la Turchia, la Nazionale ha chiamato in fretta e furia il centrocampista della Fiorentina, inserendolo nella lista ufficiale.

Gaetano era in vacanza in Puglia con la sua ragazza Rachele Risaliti, ma ha dovuto cambiare i programmi all’ultimo secondo per inseguire un sogno. Alla fine Castrovilli è rimasto più del previsto lontano da casa, fino a conquistare il tetto d’Europa, pur da attore non protagonisti.

Ma ieri, fronte alla Cupola di Brunelleschi, Gaetano ha sorpreso Rachele, chiedendola di sposarlo.

Chi è Rachele Risaliti

L’amore di Gaetano nasce a Prato nel 1995. I suoi genitori si separano quando lei aveva solo 3 anni, ma lei resta nella città natale e inizia a diventare un atleta di ginnastica ritmica. La sua bellezza però non passa inosservata e allora decide di fare il grande passo con i concorsi di bellezza. Concorre a Miss Italia del 2016, vincendo quell’edizione, che rimarrà la sua ultima esperienza nel mondo della moda.

Infatti Rachele Risaliti, appassionata di gioielli, ha fondato assieme all’amica Stefania il brand Erresse gioielli, nato proprio dalle iniziali delle due donne. La futura moglie di Castrovilli non ha lasciato il mondo dello sport. Infatti, è diventata allenatrice di ginnastica ritmica.