Lautaro Martinez non si allena con l’Inter: “Bentornato a casa Toro” – FOTO

Lautaro Martinez non torna a Milano per la preparazione stagionale con l’Inter e si allena con un altro club: dov’è andato il Toro.

L’Inter si prepara alla nuova stagione, ma Simone Inzaghi deve fare a meno di diversi calciatori ancora in vacanza e lontano dalla Pinetina. Tra Copa America ed Europei, i nerazzurri hanno dovuto prolungare la loro assenza, ma nonostante il periodo di riposo concordato con il club continuano ad allenarsi ad alta intensità. Basti pensare a Romelu Lukaku, punzecchiato anche sui social da qualche tifoso bianconero.

O anche Lautaro Martinez, oggetto di mercato tra rinnovo e possibile cessione, che in questo momento è in Argentina e si allena con un club diverso dall’Inter.

Lautaro Martinez all’Atletico Liniers: il motivo

Il Toro sta trascorrendo il suo periodo di vacanze in Argentina dopo la vittoria della Copa America. L’attaccante nerazzurro non vuole perdere il ritmo e la condizione e ha scelto di allenarsi con un altro club. Infatti, mentre l’Inter è in ritiro e prepara la nuova stagione, Lautaro Martinez lavora con l’Atletico Liniers, il primo club che l’ha lanciato. Subito dopo i bianconero, passò nelle giovanili del Racing Club, fino al passaggio in Prima Squadra.

Da qualche ora, il centravanti argentino è tornato a “casa” come scrive la società di Bahia Blanca. Lautaro si è riscaldato con i calciatori, ha giocato una partitella ed è stato accolto con grande entusiasmo dagli altri compagni. Addirittura, non si è potuto evitare il consueto rito di squadra, passando tra le fila dei giocatori e prendendosi scappellotti dietro la nuca. Una simpatica accoglienza per il Campione del Sud America. Motivo di vanto per il Liniers, ma anche per l’Inter, che ritroverà Martinez in grande forma.