Castrovilli, dalla danza agli Europei: amore, idoli e curiosità del calciatore

In attesa di scoprire se farà parte della lista dei convocati per Euro 2020, scopriamo chi è Gaetano Castrovilli: dall’amore per la danza a quello per Rachele, tutto sul centrocampista della Nazionale.

Gaetano Castrovilli era in vacanza fino a poche ore fa, ma ha dovuto rispondere alla chiamata in Nazionale per gli Europei, a causa dell’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Una tegola per il commissario tecnico dell’Italia, ma una grande opportunità per il centrocampista della Fiorentina.

Classe 1997, nato a Canosa di Puglia e cresciuto a Minervino Murge, dove stava trascorrendo il tempo libero con la sua fidanzata prima di essere allarmato da Roberto Mancini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaetano Castrovilli (@elcastro10)

Il centrocampista viola ha cominciato a giocare a calcio proprio a Minervino, a circa 9 anni. Tuttavia, prima di diventare un vero talento del pallone, aveva provato con la danza, una sua grande passione. Poi, spinto anche dai familiari e dal nonno super-tifoso del Bari, ha cominciato la sua avventura palla al piede e dalla Puglia è cominciata la sua grande scalata.

Leggi anche >>> Quello che non sai su Maurizio Sarri, l’allenatore che ama Bukowski



Castrovilli, cuore diviso a metà tra Ronaldinho e Miss Italia

Nel 2015 approda al Bari, per poi passare in prestito alla Fiorentina per disputare il torneo di Viareggio del 2016; nel 2017 diventa un calciatore viola a tutti gli effetti, ma sarà girato ancora in prestito per due anni alla Cremonese. Qui in Serie B disputa due grandi stagioni, mostrando tutte le sue qualità. Si ispira a Ronaldinho, suo grande idolo. Altro ispiratore per Gaetano Castrovilli è Kaka. Insomma, due giocatori che hanno fatto la storia del Brasile, danzando sul pallone: il ballo torna sempre.

Il cuore del centrocampista della Fiorentina è stato stregato dalla bellezza divina di Rachele Risaliti, vincitrice di Miss Italia 2016, ex ballerina ed ex atleta di ginnastica ritmica. Ora la compagna del calciatore è diventata fondatrice di un marchio di gioielli. Tra Gaetano e Rachele è stato un colpo di fulmine, e da mesi oramai fanno coppia stabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaetano Castrovilli (@elcastro10)



Tra le passioni di Gaetano non può mancare la musica. Reggaeton e musica latina sono i suoi generi preferiti: ancora una volta, la danza ritorna. Infatti, è lo stesso Castrovilli che in una vecchia intervista ha svelato di vivere la vita “danzando”.