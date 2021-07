Atletico Mineiro-Boca Juniors, rissa nel tunnel: volano transenne – VIDEO

Scoppia una rissa a fine gara tra Atletico Mineiro e Boca Juniors: transenne volanti, calci, insulti e 8 fermi.

Al termine della partita di ritorno degli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Atletico Mineiro e Boca Juniors si è accesa una rissa. La sfida è stata vinta dai brasiliani – padroni di casa – ai calci di rigore, ma il risultato è davvero poco rilevante perché quanto successo nel post-partita è davvero incredibile.

I giocatori di entrambe le formazioni si sono incrociati nel tunnel che li dirigeva negli spogliatoi ed è cominciata una rissa generale, con lanci di oggetti di piccole, medie e grandi dimensioni. Addirittura, sarebbe stato lanciato un lavandino.

Atletico Mineiro – Boca Juniors, rissa negli spogliatoi: le immagini degli scontri

Secondo quanto riportato dai media, alcuni tesserati della squadra argentina avrebbero lanciato verso le forze dell’ordine lavandino e transenne. Da alcune immagini registrate all’interno del tunnel, si vede chiaramente l’aggressione dei calciatori del Boca Juniors nei confronti degli atleti dell’Atletico Mineiro, addirittura rifugiatosi all’interno dello spogliatoio, minacciato dagli avversari.

Scenes after Boca Juniors’ #CopaLibertadores elimination at the hands of Atletico Mineiro. Boca tried to storm into Galo’s dressing room 😳🤬pic.twitter.com/jsjRAll57c — Sacha Pisani (@Sachk0) July 21, 2021

E ancora, i video riportano la gittata di oggetti contro la sicurezza. Dalle immagini seguenti è possibile vedere come Marcos Rojo – ex Manchester United – abbia preso un estintore con la volontà di lanciarlo per aria. Fortunatamente, uno dei suoi compagni è intervenuto per bloccare il gesto che avrebbe provocato sicuramente danni a persone o cose.

Another angle of the Boca Juniors fight after the Atletico Mineiro game. Their players have reportedly now been locked in the stadium by the Brazilian police, who are said to be looking to arrest at least two of them.pic.twitter.com/za5MvMaJUT — Sam Street (@samstreetwrites) July 21, 2021

La polizia è dovuta intervenire con gli spray al peperoncino, ma diversi calciatori del Boca Juniors si sono sentiti male inalando il gas. Infatti, sono dovuti rientrare sul terreno di gioco per respirare meglio ed uscire dal tunnel, che si è trasformato in un campo di battaglia. Stando a quanto riportano i media, 8 persone del club argentino sarebbero stati fermati per lesioni personali e vandalismo, tra cui 5 calciatori.