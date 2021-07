Mbappé-PSG, rinnovo o addio: c’è il nuovo indizio social – VIDEO

Kylian Mbappé e il nodo rinnovo con il PSG: sui social spunta un indizio che farà felice i tifosi, che cosa è successo.

Da mesi, a Parigi un solo argomento tormenta i tifosi: il rinnovo di Kylian Mbappé con il PSG. In diverse circostanze, prima degli Europei con la Francia, il calciatore è stato accostato a diversi top club, tra tutti il Real Madrid. Non è un segreto, infatti, che l’attaccante francese voglia un giorno indossare la camiseta blanca.

Secondo alcune fonti spagnole, Mbappé avrebbe già un pre-accordo con Florentino Perez. Tuttavia, è previsto un incontro a breve con la dirigenza parigina per capire bene quali siano i desideri del calciatore e se possibile prolungare il contratto. Intanto, sui social del Paris Saint-Germain è spuntato il video della seconda maglia e oltre Verratti e Neymar, il grande protagonista è Kylian Mbappé.

Mbappé con la seconda maglia del PSG: sarà rinnovo?

Le immagini dei social del club francese non lasciano dubbi. Il PSG ha mostrato ai tifosi la nuova seconda maglia, indossata anche da Kylian Mbappé. Tra l’altro, il presidente Al-Khelaïfi ha detto a più riprese che il giocatore non si sarebbe mosso in questa sessione estiva e che avrebbero provato a rinnovare il contratto. L’indizio non è passato inosservato e potrebbe veramente porre fine a questo tormentone. Dunque, si aspetta solo l’annuncio di una fumata bianca del rinnovo del contratto: Mbappé resterà in Francia, assieme ad una squadra competitiva al massimo livello, alla ricerca della vittoria in Champions League.

⚪ Découvrez notre nouveau maillot pour la saison 21/22 qui rend hommage au Grand Paris # pic.twitter.com/Sd1AGCefiq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021

La seconda maglia è a sfondo bianco, con qualche tonalità di rosa e una linea verticale nera. L’ispirazione della divisa da trasferta è un tributo al progetto Grand Paris, in omaggio alla città e tutta la metropoli della Capitale francese. Tuttavia, i tifosi non sono affatto contenti della scelta dei colori e una parte di questi avrebbero chiesto di boicottarla.