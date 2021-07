Bernardeschi-Ciardi, matrimonio e sorpresa: Veronica esce allo scoperto

Dopo il matrimonio, grande novità in arrivo per la famiglia Bernardeschi-Ciardi: le parole di Veronica non lasciano dubbi.

Dopo sole 48 ore dalla vittoria degli Europei, Federico Bernardeschi ha sposato Veronica Ciardi nel Duomo di Carrara. Il matrimonio era ormai già organizzato e non era il caso di posticipare. Mai si sarebbe aspettato di coincidere questo grande giorno della sua vita con una straordinaria impresa sportiva. Alla fine, il calciatore della Juventus ha festeggiato due volte nella sua città, con la gente arrivata in massa nei pressi della chiesa.

A pochi giorni dalle nozze, la moglie dell’attaccante della Nazionale Veronica ha svelato importanti retroscena sulla relazione con il giocatore. Soprattutto, ha raccontato una novità in arrivo: un regalino alle due sorelline Deva e Lena.

Bernardeschi e Ciardi, nuovo figlio in arrivo: “Allarghiamo la famiglia”

In un’intervista rilasciata alla rivista Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato: “Allargheremo la nostra famiglia“. Deva e Lena, nate rispettivamente nel 2019 e nel 2021, non saranno sole. Le due figlie della coppia conosciuta nel 2016 avranno presto un fratellino o una sorellina.

Veronica Ciardi ha svelato anche come è nato il rapporto con Federico Bernardeschi: “Uscivamo da relazioni tossiche. Ci siamo trovati nel momento peggiore della nostra vita e ora siamo qui, si è trasformato in un momento bello“. Inoltre, l’ex gieffina ha svelato al magazine che aveva già ricevuto una proposta di matrimonio tempo fa: “Avevo detto sì, che però era un nì, trasformatosi in “no“. Le nostre anime non erano pronte e da lì a poco ci saremmo lasciati”. In effetti, Veronica e Federico hanno avuto un periodo di pausa, ma dopo qualche mese si sono rincontrati, lasciandosi alle spalle brutti ricordi.