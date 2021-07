Laura Cremaschi, il bikini fa impazzire i fan: “Vi svelo il segreto” – Foto

Laura Cremaschi svela il segreto della felicità: i fan impazziscono e notano un dettaglio della star di Avanti un Altro.

La Regina del Web di “Avanti un Altro” continua a far impazzire i suoi follower con scatti meravigliosi. La protagonista del cast del quiz televisivo della Mediaset ama il rosso e lo dimostra nelle ultime foto postate sul suo account social. Laura Cremaschi si gode l’estate, pur mantenendosi concentrata sul lavoro. Infatti, la modella ha condiviso tra le sue storie il suo outfit per andare ad un’importante riunione, così da lei nominata.

Chissà cosa avrà in mente Laura, ma sicuramente i fan non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo. Intanto, Cremaschina condivide sui social le sue foto in costume che infiammano i suoi follower.

Leggi anche >>> Bernardeschi-Ciardi, matrimonio e sorpresa: Veronica esce allo scoperto

Laura Cremaschi, il costume è sempre quello: “Lo cambierò”

Cremaschina ha un segreto. O meglio, aveva. Infatti, nell’ultima descrizione della foto pubblicata sul suo account social ha dichiarato: “Il segreto della felicità è la libertà… il segreto della libertà è il coraggio…“. Ma i fan, e anche i suoi amici più stretti, notano un particolare. Il costume è sempre lo stesso! Tra i commenti spunta anche quello di Sara Croce, collega di Avanti un Altro nel ruolo della Bonas: “E’ così bello che non te lo togli più“.

Ma Laura Cremaschi ha una spiegazione: “Si poi cambio il bikini, ma non mi andava di pubblicare tutte le foto“, scrive sorridendo. In effetti, le ultime immagini postate dalla bella showgirl hanno lo stesso protagonista: il costume intrecciato rosso. Un bikini che però ottiene grandi apprezzamenti dai follower, che la sostengono – come sempre – per il suo meraviglioso look e fascino.