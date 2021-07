Mercato Inter, Inzaghi ha dato il benestare: assalto al centrocampista

Mercato Inter: possibile arrivo di un rinforzo a centrocampo per i nerazzurri, Simone Inzaghi è pronto a riceverlo in squadra.

La dirigenza dell’Inter continua a lavorare al mercato in entrata. In vista una nuova risorsa per la rosa del club di Milano. Ormai è noto il sodalizio fra Inter e Cagliari, nelle ultime stagioni i due club hanno fatto più volte affari insieme, quasi sempre andati a buon fine. A breve potrebbe arrivare l’ennesimo accordo tra i due team. Scopriamo insieme chi sono i giocatori che rientrano nella prossima trattativa.

Mercato Inter, chi è il giocatore che vuole Inzaghi?

In casa Inter resta ancora la condizione Radja Nainggolan da risolvere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Roma e l’Inter stanno discutendo sul suo contratto, ad oggi le due parti non hanno ancora trovato un punto di avvicinamento che possa sbrogliare questa situazione complicata. Una volta risolto il problema, Nainggolan può finalmente iniziare a trattare con il Cagliari per il suo ingaggio.

L’altra trattativa in corso che riguarda sempre questi due team, è quella con oggetto Nahitan Nández. Il centrocampista Uruguaiano è un calciatore dotato di una buona aggressività in campo, è molto dinamico e possiede un’ottima visione di gioco. Per Inzaghi potrebbe risultare una buona pedina per la prossima stagione. Di seguito i dettegli sulla trattativa Nàndez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Inter, scelto l’esterno: è stato protagonista a Euro 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giacinto Facchetti indimenticabile: l’Inter oggi si commuove

La trattativa Nandez

L’Inter spinge per portare a Milano il centrocampista del Cagliari, ma ci sono alcune restrizioni che potrebbero impedire l’approdo dell’uruguaiano. Infatti al momento i neroazzurri hanno possibilità di proporre solo la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la società sarda intende fare cassa. L’Inter dalla sua ha anche la volontà del giocatore classe 95, manca solo l’accordo fra i due club. Per scoprire il futuro di Nàndez non resta altro che aspettare.