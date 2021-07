Mercato Inter, scelto l’esterno: è stato protagonista a Euro 2020

Mercato Inter: in casa neroazzurra arriva un papabile nome per ricoprire l’esterno, Simone Inzaghi lo aspetta.

Manca poco più di un mese all’inizio del campionato italiano e l‘Inter è ancora alla ricerca di qualcuno che possa sostituire il terzino marocchino Achraf Hakimi. Impresa non facile per la dirigenza neroazzurra viste le eccellenti prestazioni dell’ormai ex terzino classe 98. Il club di Milano ha continuato fino ad ora la ricerca, stilando una lista dei nomi più idonei alla causa di Simone Inzaghi. Gli Europei hanno messo in luce alcuni giocatori, tra i vari un profilo ha attirato l’interesse dell’Inter. Scopriamo insieme chi è.

Mercato Inter, il possibile sostituto di Hakimi

Per il successore di Hakimi i nerazzurri hanno già preso in considerazioni diversi nomi, tra tutti spunta il profilo di Hector Bellerin. Il classe 95 è legato all‘Arsenal fino al 2023. L’idea dell’Inter sarebbe quella di prenderlo in prestito, ma il club inglese vuole venderlo. Il cartellino del terzino spagnolo però è troppo alto per le casse dei neroazzurri e la trattativa sembra essersi ristagnata.

Per questo motivo i mirini dell’Inter si sono spostati in direzione Udine, infatti nella squadra della città friulana vi sarebbe la risposta ai problemi dei neroazzurri. Si tratta di Jens Stryger Larsen, il terzino bianconero è reduce da un’ottima prestazione con la sua nazionale agli Euro2020. Il danese anche se non più giovanissimo può essere una buona carta per Simone Inzaghi, inoltre gioca con l‘Udinese da parecchi anni e conosce bene la Serie A, fattore da non sottovalutare.

Le possibili cifre della trattativa Stryger Larsen

L’Udinese per il cartellino del terzino danese chiede 5 milioni di euro; cifra per l’Inter accettabile. A questo prezzo i nerazzurri possono prendere un terzino di esperienza, un occasione da non lasciarsi scappare per il club guidato da Simone Inzaghi.