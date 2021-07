Juve Dybala, novità imminenti: arriva la decisione ufficiale

La Juve incassa lo stop a Dybala ma avrebbe preso la decisione sul rinnovo: novità imminenti, che potrebbero essere ufficiali a breve.

Dybala e la Juve. Una storia nata dopo una trattativa estenuante col Palermo, e che dopo anni di successi e qualche incognita, si trova ad un nuovo punto di svolta. L’argentino nella passata stagione è stato quasi per intero ai box, ma l’anno precedente è stato fra i migliori. La scelta non è mai stata in discussione. I bianconeri non possono permettersi di perderlo a zero, prima ancora per le caratteristiche del calciatore che per la perdita economica.

Il nodo da sciogliere però è nelle cifre. E il braccio di ferro ha creato allarmismi, dubbi, e incertezze che sarebbero state colmate. Pare infatti che fra la Juve e Dybala ci sia stata la svolta ufficiale, e nelle prossime ore dovrebbe essere comunicata. I dettagli però sono già trapelati.

Juve Dybala, arriva l’accordo: le cifre per il rinnovo

La Juve e Dybala sono pronti a legarsi ancora a lungo. Joan Antun, agente del calciatore, è atteso in Italia, e non sarà un viaggio esplorativo. Pare infatti che le parti abbiano raggiunto l’accordo, e i bianconeri siano disposti ad un sacrificio per accontentare l’argentino. La Joya è infatti centrale per Allegri, che lo ritiene il fulcro del suo gioco. Il tecnico vuole infatti muscoli e idee a centrocampo nel suo calcio geometrico e organizzato, oltre ad un collante fra mediana e attacco che nelle sue idee corrisponde all’argentino.

Ecco quindi che sarebbero pronte le carte da firmare. Dybala dovrebbe arrivare a 10 milioni l’anno per rinnovare l’accordo in scadenza a giugno 2022. Ci sarebbero anche dei bonus, legati agli obiettivi del club, che avrebbero fatto la differenza. Lo afferma Sport Mediaset, che racconta di un incontro che chiuderà un’altra telenovela di mercato.