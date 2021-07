Tottenham senza freni: offerta per Damsgaard e cifre folli per un esterno

Paratici e il Tottenham scaldano i motori e pescano in Italia: pronta l’offerta per Damsgaard. Nel mirino anche un altro esterno.

Fabio Paratici è giunto alla fase due. Quella dei sogni di mercato, dei grandi investimenti. Dopo aver registrato le richieste di Levy, e aver messo a punto un piano di mercato, l’ex Juve è pronto ad investire. Lecito attendere una serie di obiettivi in Serie A, e il primo affondo è già pronto. Pare infatti che gli Spurs abbiano bussato con insistenza alla Sampdoria per Mikkel Damsgaard, convinti anche dalle prove del calciatore ad Euro 2020.

Ci sarebbe anche la cifra per convincere Ferrero. Circa 25 milioni, 10 in meno di quelli richiesti dal club blucerchiato, che però potrebbe iniziare a trattare con gli inglesi. La somma proposta è infatti interessante, e anche dall’Inghilterra rilanciano la notizia di un affondo deciso, che potrebbe concretizzarsi in un affare. E intanto gli Spurs lavorano anche su un altro esterno, proponendo una cifra record.

Tottenham, Damsgaard obiettivo concreto: l’altra offerta per l’esterno è da record

Non solo Damsgaard per un Tottenham scatenato. Paratici cerca anche un ala pura, e ha praticamente chiuso con il Siviglia l’affare che porterà a Londra Bryan Gil. Si tratta di un esterno ventenne che fra ingaggio e bonus, dovrebbe essere prelevato per circa 30 milioni di euro. Una somma che i tabloid iberici ritengono forse anche esagerata. Non per il valore del calciatore, ma per il record di incassi del club spagnolo. Gil porterà nelle casse più soldi di quanti ne arrivarono per Sergio Ramos.

Circa 27 per il difensore che ha vinto tutto con il Real Madrid. E ancora di più di Reyes, che nel trasferimento all’Arsenal fruttò al Siviglia 27 milioni. In tutto Paratici è pronto a versare 60 milioni circa per Gil e Damsgaard, 41 anni in due. Ed è la strategia che ha chiesto Levy per provare a rilanciare il club. Il restyling delle corsie esterne è pronto, all’insegna della linea verde.