Calciomercato Inter, Inzaghi impaziente: cosa sta succedendo

Calciomercato Inter: il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, ha fatto delle richieste alla società, Scopriamo insieme quali sono.

L’Inter reduce dal titolo italiano conquistato, si è ritrovata a vendere alcuni dei propri pupilli per far fronte alla situazione economica per niente rosea che sta affrontando. Simone Inzaghi consapevole del budget non altissimo ha accettato la sfida di ricostruire e trainare la squadra nerazzurra al meglio per la prossima stagione. Il tecnico ex Lazio ha fatto delle richieste alla dirigenza meneghina. Di seguito i dettagli.

Calciomercato Inter, le richieste di Simone Inzaghi

Secondo quanto riporta calciomercato.com, Inzaghi a fatto tre specifiche richieste al club nerazzurro. La prima e più importante è quella di un giocatore che sostituisca il talento marocchino Hakimi. Il profilo che piace all’allenatore dell’Inter è quello di Denzel Dumfries. Il terzino destro è in possesso di una gran forza fisica, inoltre è molto abile nella fase offensiva. Il difensore olandese è in grado di mandare a rete i compagni e in caso anche di segnare. Gioca nel PSV e secondo trasfermarkt.it il valore del suo cartellino è stimato intorno ai 16 milioni di euro.

La seconda idea di Inzaghi è quella di recuperare un’altra punta per far riposare Lukaku. Il tecnico nerazzurro potrebbe servirsi di Pinamonti, ma lo vede ancora troppo acerbo e il giovane attaccante italiano potrebbe non reggere la pressione di questo incarico. Di seguito la terza richiesta fatta dall’allenatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, flop clamoroso: il pupillo di Conte sul mercato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Inter, Inzaghi ha dato il benestare: assalto al centrocampista

La terza richiesta di Inzaghi

Infine la richiesta finale fatta dal neo ct dell’Inter, è quella di un terzino sinistro. In questo ruolo l’indiziato numero uno è Alex Telles, il terzino del Manchester United è in possesso di una grande corsa e una buona visione di gioco. Il brasiliano inoltre ha un eccellente cross ed è forte sia nei calci piazzati che nei rigori. Inoltre è di piede mancino, proprio come lo vuole Simone Inzaghi. L’unico problema è che i Red Devils difficilmente lo lasceranno partire in prestito e il cartellino del giocatore e tutt’altro che economico, si parla infatti di circa 20 milioni di euro.