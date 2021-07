Francesco Flachi e la foto con la storia del calcio: “Si è fatto”

Francesco Flachi ha da poco postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme ad altri 3 attaccanti del suo tempo.

L’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi, ha condiviso con i suoi fans una foto dove viene ritratto insieme ad altri 3 attaccanti. I quattro nella foto sono: Francesco Flachi, Cristiano Lucarelli, Igor Protti e Gionatha Spinesi. La reunion dei 4 attaccanti ha stimolato la memoria dei tifosi più esperti, che guardano al passato con nostalgia. Ripercorriamo insieme le carriere di questi 4 attaccanti.

Francesco Flachi e Cristiano Lucarelli

Il poker nella foto è composto da 4 attaccanti che hanno militato in Serie A negli anni 90. Il proprietario dell’account da qui è stata condivisa la foto è Francesco Flachi, un attaccante che ha iniziato la sua avventura nel mondo professionistico in Serie B con la Fiorentina nel 1993 e la conclusa con il Brescia nel 2010. Nel mezzo l’attaccante italiano ha vissuto la sua età d’oro nella Sampdoria dove ha disputato 241 partite segnando 87 reti in campionato, inoltre è il terzo marcatore di sempre della Sampdoria con un totale di 110 reti segnate con i blucerchiati.

Un altro attaccante della foto è Cristiano Lucarelli, attivo nel professionismo dal 1992 fino al 2012. Era un attaccante dotato di un buon fisico con un ottimo spunto di testa, e anche un ottimo rigorista. Dal dischetto ha trasformato in gol ben 49 rigori su 57 battuti. Ha raggiunto il suo massimo apice con il Livorno, dove va a segno per ben 111 volte, inoltre nella stagione 2004/2005 diventa capocannoniere della Serie A. Come giocatore ha inoltre vinto una coppa di Spagna con il Valencia e una coppa Italia con il Napoli.

Igor Protti e Gionatha Spinesi

Il terzo attaccante di cui parleremo è Igor Protti il più anziano dei quattro, lui inizia la carriera calcistica al livello professionale nel 1983 e la conclude nel 2005 con il Livorno. Protti era soprannominato lo Zar. L’ex attaccante ha conquistato la classifica marcatori della Serie A con il Bari, ha vinto anche la classifica marcatori della Serie B e della Serie C. Ha vinto con la Lazio una supercoppa italiana.

L’ultimo attaccante nella foto è Gionatha Spinesi, ha iniziato dalle giovanili del Pisa per poi passare all’Inter. In due stagioni con il club neroazzurro non scende mai in campo, viene poi venduto. Nel 1998 viene acquistato dal Bari, nella squadra pugliese fa il suo esordio in Serie A, dove maturerà 126 presenze e 52 reti. Nel 2004 si svincola e inizia la sua nuova esperienza ad Arezzo in Serie B per poi passare la stagione successiva al Catania dove infine terminerà la sua carriera. Nella sua vita calcistica Spinesi ha registrato 337 presenze e segnato per ben 133 volte.