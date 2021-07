Chiellini-mania anche in Germania: il curioso omaggio dei tedeschi al difensore

Tutti pazzi per Giorgio Chiellini, anche in Germania: i tedeschi hanno reso omaggio al calciatore in una maniera particolare.

Anche in Germania scoppia la Giorgio Chiellini-mania. Tutto merito di Euro 2020 e delle straordinarie prestazioni messe in campo dal difensore della Juventus, campione sia durante la gara che negli atteggiamenti mostrati nei momenti di contorno. Un atteggiamento da vero capitano e leader, il suo, in grado di conquistare tutti, non solo i tifosi della Nazionale.

Il fascino del suo comportamento ha infatti attraversato i confini arrivando fino al paese teutonico. Complice forse la ‘vendetta sportiva’ che l’Italia ha assicurato alla Germania, superando in quel modo l’Inghilterra in finale, i tedeschi hanno scelto di rendere omaggio all’impresa italiana e in particolare al capitano azzurro.

L’omaggio in Germania è stato però molto particolare, decisamente differente rispetto a quelli ricevuti dal calciatore nel corso della sua carriera. Non ha infatti vinto un nuovo premio, ma è entrato… nel dizionario! Cosa vorrà mai dire il suo nome in tedesco?

Giorgio Chiellini in Germania entra nel vocabolario: cosa significa

Omaggiare Chiellini come nessuno aveva mai fatto prima? Fatto. In Germania si sono superati, inserendo addittura il capitano della Nazionale italiana di Euro 2020 all’interno del dizionario. Non come Giorgio Chiellini, ma con un neologismo in grado di definire un preciso stato d’animo.

Il termine coniato per l’occasione è Chiellinigketi. Cosa vuol dire? Letteralmente: “Guardare alle cose in modo leggero, essere un po’ allegri e un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertendosi mentre lo si fa“. In pratica, quello che ha fatto Giorgio per tutti gli Europei. Se c’è infatti un giocatore che ha mostrato più sorrisi che tensione durante il torneo, quello è proprio il difensore della Juventus.

Ma da cosa nasce la voglia di omaggiare lo spirito del calciatore italiano in Germania? Lo spiega un giornalista tedesco, secondo cui la verità è che tutti vorremmo essere come lui. Perché Chiellini, dopo Euro 2020, non è un giocatore ma uno stile di vita. Una notizia clamorosa che ha esaltato tutti i tifosi della Nazionale. E adesso c’è chi chiede di inserire un altro termine nei vocabolari tedeschi: “Otiraggirgketi“. Arriverà anche un omaggio a Lorenzo Insigne? Difficile dirlo, ma nella vita mai dire mai. Lo insegna anche Chiellini.