Green Pass, stadi al 50% della capienza in Serie A: quanti spettatori potranno entrare

L’entusiasmo di Salerno per il ritorno in Serie A potrà premiare fino a 16650 spettatori per ogni gara giocata all’Arechi. Poco meno di 3mila in più rispetto a quelli che potranno essere accolti nello stadio Grande Torino. Capienza da 12572 spettatori come limite per la Dacia Arena di Udine, mentre il Gewiss Stadium di Bergamo si ferma a 11256 spettatori. Ultimo impianto sopra i 10mila spettatori sarà il Mapei di Sassuolo (10792).

Gli stadi più piccoli, che potranno accogliere meno di 10mila spettatori, sono invece il Castellani di Empoli (9923), la Sardegna Arena (8208), il Picco della Spezia (5168) e il Penzo di Venezia (3713). Tuttavia, le prime gare casalinghe di Spezia e Venezia saranno giocate in impianti più grandi: i liguri giocheranno al Manuzzi di Cesena, che può accogliere fino a 11930 spettatori al 50%, mentre i veneti si trasferiranno al Mazza di Ferrara, che potrà arrivare fino a 8067 tifosi. Salvo sorprese non del tutto imprevedibili, visto il clamore delle proteste delle società calcistiche.

Green Pass: i club di Serie A chiedono più spettatori

La capienza decisa dal governo Draghi al momento non fa però felici i club di Serie A. Figc e Lega speravano infatti di poter ottenere un maggior numero di spettatori. La richiesta ufficiale di Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, era stata del 75%, ma i presidenti dei club continuano a chiedere una capienza al 100% per tutti coloro che sono stati vaccinati o che esibiranno il Green Pass. La sensazione è che la battaglia andrà avanti ancora per qualche settimana.

Intanto però, come riporta La Stampa, le società sono chiamate a rendere gli impianti adatti all’accoglienza dei tifosi. Dovranno essere dotati gli addetti ai varchi prefiltraggio di smartphone per poter controllare il Green Pass. Il documento andrà infatti esibito insieme al biglietto e alla carta d’identità.