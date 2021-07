Calciomercato Roma, un rinforzo arriva da Barcellona? Pronta l’offerta

Calciomercato Roma: la dirigenza giallorossa punta ad un difensore del Barcellona, scopriamo insieme di chi si tratta.

Manca poco alla chiusura della sessione estiva di mercato. A fine agosto i giochi saranno conclusi e i club non potranno più modificare la propria rosa con eventuali innesti. Dopo il colpo ormai certo di Matias Viña, la dirigenza giallorossa si prepara ad un altro colpo in difesa. Questa volta però si parla di un difensore centrale che milita al Barcellona. Di seguito i dettagli dell’affare.

Calciomercato Roma, chi è il difensore che potrebbe venire nella capitale?

La dirigenza giallorossa per il prossimo colpo in entrata si sposta in Spagna. Lo Special One vuole un difensore del Barcellona, stiamo parlando di Clément Lenglet. Il giocatore francese ora in forza al club blaugrana è un difensore centrale molto abile negli anticipi e nella fase aerea. Il classe 95 è dotato di una buona forza fisica, grazie anche alle sue misure 186 cm per 81 kg. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo interprete del suo ruolo e può sicuramente tornare utile alla rosa di José Mourinho. Il francese ha un contratto che lo lega al Barcellona fino al 30 giugno del 2026.

Tiago Pinto sta facendo tutto il possibile per portarlo a Roma, però le varie trattative non hanno ancora raggiunto un punto d’accordo. A seguire i dettagli sulla contrattazione dei due club.

La trattativa per Clément Lenglet

Il club blaugrana in un primo momento ha pensato al francese come ad una possibile pedina di scambio per arrivare a Lorenzo Pellegrini. L’offerta però è stata rifiutata dalla dirigenza romana che non ha intenzione di privarsi del suo pupillo. Invece l’offerta fatta dalla Roma è di 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppo bassa dal Barcellona, che valuta il cartellino del difensore 25 milioni di euro. I due club comunque non son troppo distanti fra loro e potrebbero trovare un accordo quanto prima. Non rimane che aspettare ulteriori notizie per scoprire il proseguo della trattativa.