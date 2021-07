Calciomercato Napoli, Demme ko: la lista dei possibili sostituti

Calciomercato Napoli: Luciano Spalletti perde Diego Demme, il centrocampista italo-tedesco costretto ad uno stop. I possibili sostituti.



L’ultima amichevole disputata dal Napoli ha costretto il club partenopeo a prendere dei provvedimenti. Nella partita giocata il 24 luglio contro la Pro Vercelli, il centrocampista del Napoli Diego Demme ha subito un infortunio che lo costringe a fermarsi per almeno 2 mesi. Anche se rimane aperta l’ipotesi operazione, in quel caso lo stop aumenterebbe fino a 6 mesi. La dirigenza azzurra deve quindi sbrigarsi a trovare un sostituto. Di seguito i possibili nomi.

Calciomercato Napoli, chi sono i possibili sostituti di Demme?

La dirigenza campana deve rispolverare la lista dei centrocampisti. L’infortunio dell’italo-tedesco ha messo una certa fretta al club partenopeo, che si trova costretto ad acquistare un nuovo giocatore per Luciano Spalletti. Tra i vari centrocampisti, al Napoli piace molto il nome di Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Il centrocampista svizzero è in grado di giocare sia come mediano che come regista. Può contare su una notevole forza fisica, bravo nel recupero palla e in fase di costruzione dell’azione. Potrebbe tornare molto comodo al tecnico toscano.

Un altro profilo che interessa molto al Napoli è quello di Teun Koopmeiners dell’Az Alkmaar. L’Olandese però è un osservato di parecchi club, vi è infatti alche la forte pressione dell’Atalanta che sta provando a prenderlo già da molto tempo. Il club partenopeo però potrebbe spingere sull’acceleratore vista l’urgenza di un nuovo centrocampista.

La terza possibile pista del Napoli per il centrocampo

Nonostante i primi due siano sicuramente i profili principali, c’è anche una possibile terza opzione. Si tratta infatti di un centrocampista su cui i campani avevano già messo gli occhi. Stiamo parlano di Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos. Secondo quanto riportato da CalcioNapoli1926.it, tra i due club ci sarebbe già stato un primo contatto. Il Napoli avrebbe effettuato un’offerta di 10 milioni per prendere il centrocampista guineano. Mentre il club greco invece avrebbe fatto una controfferta di 20 milioni di euro. Tutto ciò però non è stato ancora ufficializzato. Bisognerà quindi attendere eventuali sviluppi futuri per inquadrare meglio la situazione.