Mercato Roma, Mourinho fissa il nuovo obiettivo: di chi si tratta

Mercato Roma: i giallorossi si preparano a un nuovo colpo per rinforzare un altro reparto della rosa, chi è il nuovo obiettivo?

La dirigenza giallorossa sta portando a termine gli ultimi due colpi per la squadra di Jose Mourinho. Una volta arrivati nella capitale i due rinforzi per la Roma, la dirigenza capitolina inizierà a muovere i primi passi per il prossimo acquisto. Il nuovo rinforzo sarà probabilmente un esterno sinistro. Lo Special One ha già identificato due profili che potrebbero tornargli comodo. Di seguito scopriamo di chi si tratta.

Mercato Roma, i due nomi per l’esterno sinistro dei giallorossi

Manca poco alla fine delle trattative per il centrocampista Xhaka e per il difensore Matìas Viña. Una volta concluse la dirigenza romana potrà concentrarsi sul prossimo obiettivo, che prevede l’acquisizione di un esterno d’attacco sinistro. Secondo Calciomercato.com i due nomi che interessano ai lupi sono quelli di Luis Diaz e di Filip Kostic. Il primo è un giocatore del Porto, il colombiano è un uomo molto veloce, capace di saltare l’uomo grazie al suo ottimo dribbling. Il classe 97 ha buone doti aeree ed in prossimità della porta tende ad accentrarsi per tirare in rete.

Il secondo profilo esaminato dalla Roma invece è legato al club tedesco Eintracht Francoforte. Kostic è dotato di una buona corsa, un’ottima fisicità e una resistenza notevole. Molto abile nel fornire assist ai compagni. Entrambi i contendenti hanno una predilezione per la fase offensiva, anche se loro caratteristiche li rendono diversi fra di loro.

Chi può venire a Roma?

Tra i due attaccanti il serbo sembra essere quello più facile da acquistare, come riporta calciomercato.com l’Eintracht Francoforte chiede 25 milioni per lasciare partire il proprio giocatore, mentre il Porto vorrebbe qualcosa in più per l’attaccante classe 97. Staremo a vedere chi sarà il preferito dello Special One e se la Roma deciderà di accontentarlo.