Calciomercato Roma, doppio colpo: che rinforzi per Mourinho

Calciomercato Roma: i giallorossi pronti a fare un doppio colpo, arrivano i rinforzi richiesti dallo Special One.

Manca poco più di un mese alla fine della finestra di mercato. La Roma si prepara a portare a termine i colpi più importanti. Lo Special One si aspetta di avere quanto prima i nuovi rinforzi così da poterli inserire in rosa il più presto possibile. La dirigenza giallorossa al momento è in trattativa con uno dei giocatori più richiesti dal tecnico portoghese. Inoltre sembra che non sia più una trattativa per un solo giocatore ma che sia incluso un altro top player. Scopriamo insieme i chi si tratta.

Calciomercato Roma, chi sono i giocatori del possibile doppio colpo giallorosso?

Il giocatore a cui fa la corte Jose Mourinho è Xhaka, lo svizzero è ormai diventato un pensiero fisso per Tiago Pinto, che sta lavorando al meglio per trovare un accordo con la dirigenza dell’Arsenal. Nonostante il centrocampista svizzero abbia più volte espresso il desiderio di giocare a Roma, i gunners non intendono farlo partire a una cifra che non ritengono opportuna.

In casa Arsenal inoltre c’è il problema di Alexandre Lacazette, il francese è in scadenza di contratto e i gunners vorrebbero monetizzare il più possibile da lui e l’ipotesi di un doppio acquisto della Roma sembra venire in aiuto al club londinese, che finalmente potrebbe decidersi a cedere Xhaka ai giallorossi. Lacazette inoltre è un profilo che potrebbe tornare molto comodo allo Special One, così da avere un’altra alternativa a Dzeko e Mayoral. L’eventuale doppio colpo Lacazette-Xhaka, potrebbe convenire ad entrambi i club. Il prezzo stimato di questa trattativa si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Vedremo se la dirigenza dei lupi riuscirà a soddisfare le richieste dell’Arsenal e quindi di conseguenza quelle di Mourinho.

I numeri di Alexandre Lacazette

L’attaccante ex Lione è un giocatore che dispone di tre armi principali: Velocità, accelerazione e l’abilità nel saltare l’uomo. Con queste tre caratteristiche negli ultimi 8 anni ha sempre raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda i gol fatti. Nell’ultima stagione il bottino di Lacazette è arrivato a quota 17 reti in 38 partite giocate.