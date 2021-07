Calciomercato Milan, sorpasso alla Lazio: arriva il fantasista?

Calciomercato Milan: possibile nuovo arrivo in casa rossonera, si tratta di un giocatore che vuole anche Maurizio Sarri.

Continua la travagliata ricerca del Milan per il sostituto di Hakan Çalhanoğlu. La dirigenza rossonera ha visionato molti profili, ma nessuno di questi sembra la scelta giusta per il Milan. In questi giorni però è uscito fuori un altro nome. Si tratta di un calciatore che interessa moltissimo anche a Maurizio Sarri l’attuale allenatore della Lazio. Di seguito scopriamo chi è il giocatore in questione.

Calciomercato Milan, chi è il possibile sostituto di Hakan Çalhanoğlu?

La dirigenza meneghina ha ricercato e trovato numerose soluzioni per il posto vagante in rosa lasciato dal centrocampista turco. Tra i nomi dei candidati al ruolo c’è anche quello di Josip Ilicic in rottura con l’Atalanta. Un altro nome che interessa molto ai rossoneri è quello del centrocampista croato Nikola Vlasic attualmente in forza al CSKA Mosca.

Oltre a questi due, è uscito un terzo profilo che fa gola al Milan. Si tratta di Julian Brandt, il centrocampista tedesco del Borussia Dortmund. Il tedesco però è corteggiato anche dalla Lazio che sta smuovendo mari e monti per poterselo accaparrare. Inoltre il club giallonero non ha ne fretta e bisogno di vendere. Di conseguenza non ci saranno sconti per il classe 96. A seguire i dettagli sulla trattativa.

Julian Brandt tra Milan e Lazio

La richiesta per il venticinquenne di Brema è piazzata a 25 milioni di euro. Cifra che in questo momento ne Milan ne Lazio possono permettersi di pagare. Inoltre le varie formule di prestito con diritto o obbligo di riscatto non saranno considerate dalla società tedesca.

Tra rossoneri e i biancocelesti è partita una gara a chi vende prima; il club meneghino è pronto a lasciar andare Rafael Leão che ha varie proposte in Premier League, mentre il club capitolino deve vendere Correa. Il primo che riuscirà a vendere porterà nella propria città Julian Brandt. Non resta che aspettare per vedere quale club la spunterà sull’altro per l’acquisto dell’ala del Dortmund.